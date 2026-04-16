Imágenes desmienten que López Aliaga llenara plaza en Cusco Videos e imágenes muestran una plaza San Sebastián parcialmente ocupada, además de grupos de oposición en el mitin del candidato.

En una entrevista brindada para el comentarista internacional Agustín Laje, al día siguiente de la primera vuelta de los comicios generales, el candidato presidencial Rafael López Aliaga, del partido Renovación Popular, indicó que el 14 de marzo llenó la plaza San Sebastián en el Cusco:

“Hay una plaza que se llama San Sebastián, que va Porky y la llena”

Sin embargo, esta afirmación es falsa. Como se puede apreciar en imágenes de Nacional Callao TV, que acudió al mitin de López Aliaga, existen amplias zonas vacías en la plaza San Sebastián mientras López Aliaga da un discurso en el escenario.

Fuente: Imágenes del facebook de Nacional Callao TV

Fuente: Imágenes del facebook de Nacional Callao TV

Si bien en la transmisión del mitin de la propia cuenta de YouTube del candidato se ve un escenario bordeado por una muchedumbre, el cierre del ángulo de cámara no permite apreciar que alrededor, y en las zonas posteriores y laterales, hay amplios espacios vacíos que, según la periodista de Nacional Callao TV, superan la mitad del área de la plaza.

Parte de la muchedumbre que se ve en la plaza San Sebastián de Cusco está compuesta por un grupo de personas que protesta contra López Aliaga, como informó el medio El Búho.

Conclusión

Videos e imágenes muestran una plaza San Sebastián parcialmente ocupada en el mitin de Rafael López Aliaga en Cusco y no “llena”, como indicó el candidato. Por lo tanto, PerúCheck califica las declaraciones de López Aliaga como falsas.

Nota elaborada por Breiner Oquendo de PerúCheck.