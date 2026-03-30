Es falso que Yonhy Lescano encabece lista de intención de voto presidencial en marzo con 13,8%

LO FALSO:

Yonhy Lescano encabeza la lista de intención de voto presidencial en marzo con 13,8%.

LO VERDADERO:

El estudio viralizado no especifica quién lo elaboró, lo que impide corroborar si es parte del Registro Electoral de Encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Tampoco brinda detalles sobre su metodología.

Según IEP, CPI, Datum e Ipsos, son Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga los que suelen encabezar las encuestas, mas no Lescano.

En redes sociales se ha difundido un sondeo en el que se afirma que Yonhy Lescano lidera la intención de voto presidencial en marzo. Sin embargo, este no presenta información verificable, como nombre del autor y ficha técnica, lo que no permite validar su inscripción en el Registro Electoral de Encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Por otro lado, entidades reconocidas como IEP, CPI, Datum e Ipsos indican en sus estudios de marzo que el primer lugar es disputado por Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga. Lescano, mientras tanto, se ubica en posiciones inferiores.

Detalles del contenido compartido en redes sociales

En Facebook se ha difundido una encuesta que señala que Yonhy Lescano, candidato presidencial de Cooperación Popular, ocupa el primer lugar de intención de voto en marzo con 13,8%, seguido por Alfonso López Chau de Ahora Nación (8,7%) y Rafael López Aliaga de Renovación Popular (4,8%).

Encuesta difundida en redes sociales. Foto: Facebook

La publicación con más interacción en la plataforma alcanzó las 1.200 reacciones, 747 comentarios y 563 compartidos.

Publicación con mayor interacción en redes sociales. Foto: Facebook

Análisis del contenido compartido en redes sociales

El sondeo difundido no indica quién es su autor, por tanto, no es posible corroborar si pertenece al Registro Electoral de Encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), listado que autoriza a personas naturales y jurídicas a elaborar y difundir este tipo de estudios.

Asimismo, tampoco incluye información obligatoria como la ficha técnica, en la que deberían detallarse aspectos base de la investigación como el tamaño de la muestra, el nivel de confianza, el margen de error y otros elementos establecidos en el Artículo 18 de la Ley N.° 27369, lo cual permite validar los resultados.

Indicaciones del Artículo 18 de la Ley N.° 27369. Foto: Congreso de la República

Por otro lado, los estudios más recientes de firmas reconocidas como IEP, CPI, Datum e Ipsos indican que Yonhy Lescano no ocupa el primer lugar de intención de voto presidencial. Este suele alternarse entre Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga.

Intención de voto presidencial a nivel nacional según IEP (información actualizada al 30 de marzo de 2026). Foto: IEP

Intención de voto presidencial a nivel nacional según CPI (información actualizada al 30 de marzo de 2026). Foto: CPI

Intención de voto presidencial a nivel nacional según Datum - primera parte (información actualizada al 30 de marzo de 2026). Foto: Datum

Intención de voto presidencial a nivel nacional según Datum - segunda parte (información actualizada al 30 de marzo de 2026). Foto: Datum

Intención de voto presidencial a nivel nacional según Datum - tercera parte (información actualizada al 30 de marzo de 2026). Foto: Datum

Intención de voto presidencial a nivel nacional según Ipsos (información actualizada al 30 de marzo de 2026). Foto: Ipsos

Conclusión

En síntesis, en Facebook circula una encuesta que posiciona a Yonhy Lescano en el primer lugar de intención de voto presidencial en marzo. Sin embargo, no presenta información relevante, como autor y ficha técnica, lo que impide confirmar si está inscrita en el Registro Electoral de Encuestadoras del JNE, y por ende, corroborar su autenticidad. Además, estudios recientes de entidades como IEP, CPI, Datum e Ipsos indican que Lescano no es quien encabeza las listas, sino Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga.

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