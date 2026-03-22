Lescano, López Chau y Belmont no ocupan los tres primeros lugares en intención de voto a nivel nacional: sondeo presenta inconsistencias

LO FALSO:

Yonhy Lescano ocupa el primer lugar en intención de voto a nivel nacional; Alfonso López Chau, el segundo; y Ricardo Belmont, el tercero.

LO VERDADERO:

El estudio no especifica ni su metodología completa ni a la persona natural o jurídica encargada de su elaboración. Eso indicaría que no pertenece al Registro Electoral de Encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), por tanto, no cuenta con su aval.

El material presenta alteraciones en las fotografías y escritura de los nombres de los candidatos presidenciales.

Entidades de confianza como IEP, CPI, Datum e Ipsos aseguran que los candidatos que encabezan la intención de voto presidencial son Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori. Si bien López Chau se ubica algunas veces en los terceros lugares, Lescano y Belmont se encuentran todavía en posiciones más alejadas.

En redes sociales se ha difundido una encuesta que ubica a Yonhy Lescano, Alfonso López Chau y Ricardo Belmont en los primeros lugares de intención de voto presidencial. Sin embargo, no se identifica a su autor, por lo que no es posible verificar si está inscrito en el Registro Electoral de Encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Además, carece de información metodológica obligatoria y presenta alteraciones en las imágenes y nombres de los candidatos.

El resultado del sondeo también contradice los estudios más recientes de encuestadoras reconocidas como IEP, CPI, Datum e Ipsos, en los que se menciona que Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori son quienes encabezan la intención de voto. Alfonso López Chau aparece ocasionalmente en el tercer lugar, mientras que Lescano y Belmont se ubican aún en posiciones inferiores.

Detalles del contenido compartido en redes sociales

En Facebook circula una encuesta que afirma que Yonhy Lescano, Alfonso López Chau y Ricardo Belmont ocupan el primer, segundo y tercer lugar, respectivamente, en la intención de voto presidencial a nivel nacional. Sin embargo, esta información no cuenta con sustento.

Encuesta difundida en redes sociales. Foto: Facebook

Una de las publicaciones con más alcance en la plataforma alcanzó las 1.900 reacciones, 1.200 comentarios y 570 compartidos.

Publicación que alcanzó mayor interacción en redes sociales. Foto: Facebook

Análisis del contenido compartido en redes sociales

El estudio no muestra el logotipo o algún tipo de identificación de la persona natural o jurídica responsable de su ejecución, por lo que no es posible determinar si está inscrita en el Registro Electoral de Encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), listado oficial de entes autorizados para elaborar y difundir sondeos electorales en el país.

Si bien se indica el tamaño de la muestra, se omite información obligatoria de la ficha técnica, como la fecha de realización, el método de muestreo, el nivel de confianza o el margen de error, datos establecidos en el Artículo 18 de la Ley N.° 27369.

Indicaciones del Artículo 18 de la Ley N.° 27369. Foto: Congreso de la República

Aunque las encuestas más recientes de IEP, CPI, Datum e Ipsos ubican a Alfonso López Chau entre los candidatos con mayor apoyo, generalmente se posiciona en el tercer lugar o en posiciones inferiores. En cambio, quienes encabezan suelen ser Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori.

Por su parte, Yonhy Lescano y Ricardo Belmont se encuentran más alejados y no figuran entre los cinco primeros en intención de voto.

Intención de voto presidencial a nivel nacional según IEP (marzo 2026). Foto: IEP

Intención de voto presidencial a nivel nacional según CPI (marzo 2026). Foto: CPI

Intención de voto presidencial a nivel nacional según Datum (marzo 2026). Foto: Datum

Intención de voto presidencial a nivel nacional según Ipsos (marzo 2026). Foto: Ipsos

Adicionalmente, la encuesta viralizada presenta inconsistencias en las imágenes de los candidatos: algunas han sido manipuladas sobre una imagen original, mientras que otras se han deformado y no guardan relación con sus rostros originales.

Alteración de las fotografías reales de Lescano, López Chau y Belmont. Foto: Redes sociales de los candidatos

Deformación de los rostros de todos los candidatos. Foto: Redes sociales

De igual manera, el material contiene errores en la escritura de los nombres de ciertos candidatos. “López” se cambia por “Lòpez” y “José” por “Jose”.

Errores de tildación en la encuesta. Foto: Facebook

Por todos los motivos detallados en líneas anteriores, la encuesta difundida en redes sociales es falsa.

Conclusión

En síntesis, el sondeo viralizado en Facebook que ubica a Yonhy Lescano, Alfonso López Chau y Ricardo Belmont en los primeros lugares de intención de voto es falso, ya que no cuenta con autor identificable ni información metodológica completa. Además, se observan alteraciones en los rostros y nombres de los candidatos.

De igual manera, contradice los estudios recientes de IEP, CPI, Datum e Ipsos, en los que los primeros puestos suelen ser ocupados por Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori, mientras que López Chau, Lescano y Belmont se ubican en posiciones más alejadas.

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