Es impreciso que se mencione el aborto en la Agenda 2030, como indicó el candidato Ricardo Belmont

En una entrevista con el periodista Marco Sifuentes, el candidato presidencial Ricardo Belmont, del Partido Cívico Obras, se refirió a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y señaló que en un punto se toca el tema del aborto:

“Los 17 puntos de la agenda 2030, donde se toca el tema del aborto”, dijo Belmont.

Sin embargo, esta información es imprecisa, pues en ninguno de los 17 objetivos, ni en las 169 metas de la agenda que fue aprobada por las Naciones Unidas en 2015, se puede encontrar la palabra aborto o interrupción del embarazo explícitamente. Además, el documento no es vinculante, y deja a cada país que pueda desarrollar los puntos de acuerdo a su contexto: “los Estados tienen soberanía plena sobre su riqueza, recursos y actividad económica, y cada uno fijará sus propias metas nacionales”.

Lo que se puede encontrar en la Agenda 2030, sin embargo, son referencias al aborto en programas asociados de Naciones Unidas, pero sin promoverlo, y bajo la consigna de que cada Estado tiene soberanía en su legalización o no.

Objetivo de desarrollo sostenible 3: salud y bienestar

En este objetivo se propone directamente “lograr la cobertura sanitaria universal y proporcionar acceso a medicamentos y vacunas seguros y asequibles para todos”, y entre las metas del objetivo figura la siguiente:

“3.7: Para 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación de la familia, información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales”.

No se menciona el aborto.

Objetivo de desarrollo sostenible 5: igualdad de género

En ese objetivo se aborda la eliminación de la desigualdad de género, promoviendo los derechos de mujeres y niñas. Incluye temas como igualdad salarial, fin de la violencia y discriminación, y acceso equitativo a oportunidades. También busca reconocer el trabajo no remunerado y garantizar participación en espacios de poder, y entre las metas se puede encontrar:

“5.6: Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos según lo acordado de conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los documentos finales de sus conferencias de examen”

En este punto, se citan programas y plataformas que también abordan los objetivos mencionados por Naciones Unidas, pero que no promueven directamente el aborto.

a. Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (ICPD – El Cairo, 1994)

En el informe de la Conferencia Internacional sobre la Población y Desarrollo de las Naciones Unidas, en el punto 8.5, que concierne a la salud de la mujer y la maternidad sin riesgo, se expone explícitamente que “en ningún caso se debe promover el aborto como método de planificación de la familia”.

b. Beijing (1995): IV Conferencia Mundial sobre la Mujer 48

En este informe de las Naciones Unidas, en el objetivo estratégico C.1., figura: “Fomentar el acceso de la mujer durante toda su vida a servicios de atención de la salud y a información y servicios conexos adecuados, de bajo costo y de buena calidad”. Si bien se utiliza la palabra aborto en reiteradas ocasiones, también se cita literalmente el punto 8.5 del programa de El Cairo, sobre que en ningún caso se debe promover el aborto como método de planificación familiar.

En este mismo documento, se lee en el párrafo 106 (k): “Cualesquiera medidas o cambios relacionados con el aborto que se introduzcan en el sistema de salud se pueden determinar únicamente a nivel nacional o local de conformidad con el proceso legislativo nacional”. Sin embargo, en aquellos países en los que el aborto es legal, “deben realizarse en condiciones adecuadas”, y en los que no lo es, se solicita “considerar la posibilidad de revisar las leyes que prevén medidas punitivas contra las mujeres que han tenido abortos ilegales”.

Marcos generales

PerúCheck se comunicó con la especialista en género Rosmery Roca, quien señaló que en esta agenda no se trata el tema directamente y tampoco es una imposición:

“Son marcos generales que hablan sobre desigualdad, pobreza, educación, tecnología, y que a partir de eso tú podrías discutir e implementar marcos normativos, políticas públicas que ayuden a avanzar hacia esos marcos generales que te plantea la Agenda 2030 de la ONU. Jamás es una imposición”.

Conclusión

La Agenda 2030 de Naciones Unidas no incluye la palabra aborto ni la toca directamente como objetivo. Si bien menciona la salud reproductiva en dos puntos, lo hace “de conformidad” con acuerdos y programas asociados, pero sin promoverlo, y bajo la consigna de que cada Estado tiene soberanía en su legalización o no. Por lo tanto, PerúCheck califica las declaraciones del candidato Ricardo Belmont como imprecisas, pues si bien la Agenda 2030 no menciona el aborto, algunos programas de la misma organización a los que hace referencia sí.

Nota elaborada por Breiner Oquendo de PerúCheck.