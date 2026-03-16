Es falso que Ricardo Belmont y Alfonso López Chau lideren intención de voto presidencial: encuesta no se encuentra registrada ante el JNE

LO FALSO:

Ricardo Belmont y Alfonso López Chau lideran intención de voto presidencial.

LO VERDADERO:

La entidad que realizó la muestra no figura en el registro del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El estudio no presenta información metodológica obligatoria establecida por ley como el margen de error, nivel de confianza, entre otros.

En redes sociales circula una supuesta encuesta que ubica tanto a Ricardo Belmont como Alfonso López Chau en el primer lugar de intención de voto para las elecciones presidenciales 2026 con un 6,5%. Sin embargo, el estudio es atribuido a una entidad que no figura en el Registro Nacional de Encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Asimismo, el sondeo no presenta la ficha técnica obligatoria establecida por ley y tampoco coincide con datos presentados recientemente por firmas reconocidas como CPI, Datum e Ipsos. En tanto, la publicación más viral ha alcanzado hasta ahora 3.200 reacciones, 1.600 comentarios y 1.700 compartidos.

El post viral en redes sociales. Foto: Facebook

Detalles y análisis del contenido compartido en redes sociales

En Facebook se difundió una publicación que afirma que Ricardo Belmont, candidato presidencial del Partido Cívico Obras, y Alfonso López Chau, de Ahora Nación, lideran un supuesto apoyo electoral con 6,5% de intención de voto. Detrás de ellos figuran Rafael López Aliaga, de Renovación Popular (5%), y Yonhy Lescano, de Cooperación Popular (4%).

El estudio es atribuido a CIPACC, cuyo nombre aparece en la parte superior izquierda de la presunta encuesta y la fecha en que se realizó data del 8 de marzo. Se hizo una búsqueda en el Registro Nacional de Encuestadoras (REE) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), lista oficial que habilita a personas naturales y jurídicas para elaborar y difundir sondeos electorales en el Perú. Sin embargo, no figuraba como inscrita.

La encuestadora CIPACC no figura en la búsqueda del Registro Electoral de Encuestadora. Foto: JNE

La publicación tampoco presenta información obligatoria como la ficha técnica, el método de muestreo, el nivel de confianza, el margen de error, el grado de representatividad, entre otros datos metodológicos importantes. Estos requisitos están establecidos en el artículo 18 de la Ley N.° 27369.

Del mismo modo, la Resolución N.° 0340-2026-JNE señala que el registro del sondeo debe realizarse en el REE. Según su artículo 10, dicha inscripción "concede a las encuestadoras la autorización para difundir y publicar los resultados de intención de voto y de simulacro de votación a través de cualquier medio de comunicación o difusión".

Reconocidas firmas no ubican Belmont ni a López Chau en el primer lugar

Según los estudios más recientes publicados por firmas reconocidas como Datum, CPI e Ipsos, quienes suelen liderar la intención de voto son Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori. López Chau se mantiene en un expectante tercer lugar, mientras que Belmont no supera el 2%.

Última encuesta publicada por Datum (del 6 al 10 de marzo). Foto: Datum

Intención de voto según CPI (marzo 2026). Foto: CPI

Última encuesta para la presidencia de Ipsos. Foto: Ipsos.

CONCLUSIÓN

Una publicación en Facebook asegura que Ricardo Belmont y Alfonso López Chau lideran la intención de voto con 6,5%, según un supuesto sondeo de la empresa CIPACC realizada el 8 de marzo. Sin embargo, al verificar el Registro Nacional de Encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), se comprobó que dicha encuestadora no está inscrita oficialmente. Además, la publicación no incluye información metodológica obligatoria como ficha técnica, margen de error o nivel de confianza, requisitos establecidos por la ley para la difusión de sondeos electorales. Por ello, el contenido viral es falso.

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