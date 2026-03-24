Charlie Carrasco no ocupa el primer lugar en intención de voto presidencial: encuesta de Datum fue manipulada

LO FALSO:

Charlie Carrasco ocupa el primer lugar en intención de voto presidencial según una encuesta de Datum.

LO VERDADERO:

Acorde al último sondeo de Datum (22 de marzo de 2026), quienes se disputan el primer lugar en la intención de voto presidencial son Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, mas no Charlie Carrasco.

Tras realizar una búsqueda inversa, se detectó que el estudio viralizado corresponde a una encuesta manipulada de Datum, publicada originalmente en febrero de 2026.

El sondeo presenta errores de edición.

En Facebook se ha viralizado una imagen que asegura que Charlie Carrasco lidera una encuesta de Datum, pero se trata de información falsa, pues los resultados más recientes muestran un empate técnico para el primer lugar entre Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, mientras que Carrasco aparece solo en la categoría de “Otros candidatos”. Además, el material proviene de un sondeo antiguo de febrero que fue alterado para ubicarlo de forma engañosa en el primer lugar.

Detalles y análisis del contenido compartido en redes sociales

En Facebook circula una encuesta atribuida a Datum que asegura que Charlie Carrasco, candidato presidencial por el Partido Demócrata Unido Perú, encabeza la intención de voto presidencial con 13,9%. Sin embargo, esta es falsa, ya que el contenido ha sido manipulado.

Encuesta difundida en redes sociales. Foto: Facebook

Tras consultar los últimos resultados de la encuestadora en cuestión, publicados el pasado 22 de marzo, se identificó un empate técnico en el primer lugar de intención de voto entre Keiko Fujimori de Fuerza Popular (11,9%) y Rafael López Aliaga de Renovación Popular (11,7%). En esta lista, Charlie Carrasco no figuraba entre los primeros puestos, sino casi al finalizar, en la categoría “Otros candidatos”.

Intención de voto presidencial a nivel nacional según Datum (22 de marzo de 2026). Foto: Datum

Intención de voto presidencial a nivel nacional según Datum (22 de marzo de 2026). Foto: Datum

Intención de voto presidencial a nivel nacional según Datum (22 de marzo de 2026). Foto: Datum

Una búsqueda inversa del sondeo difundido en Facebook permitió rastrear su origen: se trata de una encuesta original de Datum compartida por América Televisión el 8 de febrero de 2026. Si bien varios porcentajes coinciden con los del estudio, en la versión “actual”, se altera la ubicación de Carrasco para mostrarlo en primer lugar. Sin embargo, de acuerdo a los resultados reales, él también se encontraba en la sección “Otros candidatos”.

Intención de voto presidencial a nivel nacional según Datum (8 de febrero de 2026). Foto: Datum

Intención de voto presidencial a nivel nacional según Datum (8 de febrero de 2026). Foto: Datum

Intención de voto presidencial a nivel nacional según Datum (8 de febrero de 2026). Foto: Datum

Además, el análisis visual del contenido revela algunos errores de edición, como la superposición de elementos, la escritura incorrecta de “Charlie” —que aparece como “Charli”—, y el uso de sus dos apellidos, cuando todos los otros candidatos son presentados únicamente con uno.

Superposición de elementos en la imagen viralizada. Foto: Redes sociales

Error de escritura en el nombre del candidato Carrasco. Foto: Redes sociales

En rojo: candidato que es presentado con ambos apellidos. En amarillo: candidatos que figuran con solo un apellido. Foto: Redes sociales

Por tanto, la imagen viralizada ha modificado intencionalmente un estudio real de Datum para mostrar un resultado engañoso respecto a la intención de voto presidencial.

Conclusión

En síntesis, en Facebook se ha compartido un sondeo que indica que Charlie Carrasco encabeza una encuesta de Datum. Sin embargo, se trata de información falsa. Los resultados más recientes de la entidad muestran un empate técnico entre Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga por el primer lugar, mientras que Carrasco solo figura dentro de la categoría de “Otros candidatos”. La imagen, además, proviene de un sondeo antiguo de febrero que fue alterado para colocar de manera engañosa a Carrasco como líder en intención de voto a nivel nacional.

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