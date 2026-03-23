Es falso que Roberto Sánchez encabece encuesta presidencial de marzo con 14%: se detectan inconsistencias en el estudio

LO FALSO:

Roberto Sánchez encabeza encuesta presidencial de marzo con 14%.

LO VERDADERO:

La firma que realizó el estudio, JG Comunicaciones, no es parte del Registro Electoral de Encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), por tanto, no cuenta con su aval.

El sondeo no especifica datos metodológicos requeridos por la ley peruana.

El material presenta modificaciones en las fotografías y escritura de los nombres de los candidatos presidenciales.

Según los últimos estudios de entidades reconocidas como IEP, CPI, Datum e Ipsos, quien actualmente lidera la intención de voto presidencial es Rafael López Aliaga. Roberto Sánchez se ubica en posiciones más alejadas.

En Facebook se ha difundido una encuesta que posiciona a Roberto Sánchez en el primer lugar de intención de voto presidencial en marzo. Sin embargo, la empresa a la que se le atribuye, JG Comunicaciones, no figura en el Registro Electoral de Encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y no presenta ficha técnica obligatoria.

Además, el contenido muestra errores en los nombres de candidatos e inconsistencias en su presentación; y al compararlo con resultados recientes de firmas reconocidas como IEP, CPI, Datum e Ipsos, se confirma que Sánchez no lidera la intención de voto, sino Rafael López Aliaga.

Detalles del contenido compartido en redes sociales

En Facebook circula una encuesta que posiciona a Roberto Sánchez de Juntos por el Perú en el primer lugar de intención de voto presidencial (14%). Tras él, se observa a Alfonso López Chau de Ahora Nación (6.8%), Ricardo Belmont del Partido Cívico Obras (6.4%), Yonhy Lescano de Cooperación Popular (6.1%), entre otros reconocidos candidatos.

Encuesta difundida en redes sociales. Foto: Facebook

La publicación con más alcance en la plataforma sobrepasó las 3.800 reacciones, 4.200 comentarios y 1.200 compartidos.

Publicación que alcanzó mayor interacción en redes sociales. Foto: Facebook

Análisis del contenido compartido en redes sociales

El sondeo es atribuido a JG Comunicaciones, entidad que no figura en el Registro Electoral de Encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que agrupa a las firmas autorizadas para publicar sondeos en el Perú, por lo que no cuenta con respaldo oficial.

JG Comunicaciones no es parte del Registro Electoral de Encuestadoras del JNE. Foto: Jurado Nacional de Elecciones

El contenido viralizado tampoco incluye la ficha técnica ni datos metodológicos como el sistema de muestreo, tamaño de muestra, nivel de confianza y margen de error, requisitos establecidos en el Artículo 18 de la Ley N.° 27369.

Indicaciones del Artículo 18 de la Ley N.° 27369. Foto: Congreso de la República

Además, la presentación de los candidatos no es uniforme, pues para algunos se muestra foto y logo del partido al que pertenecen, mientras que para otros, solo la primera.

En azul: fotografías de los candidatos. En rojo: fotografías de los candidatos y sus respectivos logotipos. Foto: Redes sociales

También se detectan inconsistencias en la forma de consignar los nombres de cada candidato, ya que en unos casos se muestra nombre y apellido, y en otros únicamente el apellido.

En azul: candidatos que se muestran con nombre y apellido. En rojo: candidatos que se muestran solo con un apellido. Foto: Redes sociales

Adicionalmente, se observan errores de escritura en los nombres de varios candidatos, como “Roberto Samchez” en vez de “Roberto Sánchez”, “Lopez Chau” en vez de “Alfonso López Chau”, “Yonhi Lescano” en vez de “Yonhy Lescano”, “Lopez Aliaga” en vez de “Rafael López Aliaga” y “Keiko Fujimor” en vez de “Keiko Fujimori”.

Errores de escritura en los nombres de los candidatos presidenciales. Foto: Redes sociales

Por último, al contrastar los resultados viralizados con los de encuestas recientes de marzo de firmas reconocidas como IEP, CPI, Datum e Ipsos, se observa que Roberto Sánchez no lidera la intención de voto, sino Rafael López Aliaga.

Sánchez registra un porcentaje igual o menor a 3.7% y no figura entre los cinco primeros puestos.

Intención de voto presidencial a nivel nacional según IEP (marzo 2026). Foto: IEP

Intención de voto presidencial a nivel nacional según CPI (marzo 2026). Foto: CPI

Intención de voto presidencial a nivel nacional según Datum (marzo 2026). Foto: Datum

Intención de voto presidencial a nivel nacional según Ipsos (marzo 2026). Foto: Ipsos

Conclusión

En síntesis, en Facebook se ha viralizado un sondeo que indica que Roberto Sánchez lidera la intención de voto presidencial para marzo. No obstante, la firma a la que se le atribuye, JG Comunicaciones, no aparece en el Registro Electoral de Encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ni brinda detalles de la ficha técnica utilizada, requisito establecido por la ley peruana.

Asimismo, el contenido presenta errores en los nombres de los candidatos y falta de uniformidad en su presentación. Al contrastarlo con sondeos recientes de empresas reconocidas como IEP, CPI, Datum e Ipsos, se observa que Sánchez no encabeza la intención de voto, sino Rafael López Aliaga.

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