Yonhy Lescano no ocupa el segundo lugar de intención de voto a nivel nacional: encuesta no tiene respaldo científico

LO FALSO:

Yonhy Lescano ocupa el segundo lugar de intención de voto presidencial a nivel nacional.

LO VERDADERO:

El sondeo compartido en Facebook no detalla su metodología ni especifica a la entidad que lo realizó. Por ello, no se puede determinar si está avalada o no por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Firmas confiables como IEP, CPI, Datum e Ipsos indican que Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori son quienes se alternan en los segundos puestos, no Yonhy Lescano.

A Yonhy Lescano se le atribuye el segundo lugar de intención de voto a nivel nacional en una encuesta difundida en redes sociales. Sin embargo, esta carece de fundamento, pues no se presenta una ficha técnica y tampoco se especifica qué entidad la realizó. Por ello, no es posible corroborar si pertenece al Registro Electoral de Encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Además, según los últimos estudios de entidades reconocidas como IEP, CPI, Datum e Ipsos, quienes suelen alternarse en segunda posición son Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori, mas no Lescano.

Detalles y análisis del contenido compartido en redes sociales

En las últimas semanas se ha difundido una encuesta en Facebook que indica que Yonhy Lescano, candidato presidencial por Cooperación Popular, ocupa el segundo lugar en la lista de intención de voto nacional con 10,3%, justo debajo de Roberto Sánchez de Juntos por el Perú (15,1%).

Encuesta difundida en redes sociales. Foto: Facebook

El contenido carece de sustento verificable, ya que no muestra el logotipo o nombre de la entidad responsable de su creación, lo que impide confirmar si está inscrita en el Registro Electoral de Encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), listado que habilita a personas naturales o jurídicas elaborar y divulgar sondeos de opinión.

Además, tampoco proporciona información obligatoria como la ficha técnica, que debe incluir detalles relevantes de la investigación, como el tamaño de la muestra, el tipo de muestreo, el nivel de confianza, el margen de error, entre otros criterios que respalden su validez. Este requisito está establecido en el Artículo 18 de la Ley N.° 27369, que regula la difusión de sondeos electorales en el Perú.

Indicaciones del Artículo 18 de la Ley N.° 27369. Foto: Congreso de la República

Según estudios publicados en marzo por firmas reconocidas como IEP, CPI, Datum e Ipsos —los más recientes hasta el cierre de esta verificación—, quienes se alternan en los segundos lugares de intención de voto son Rafael López Aliaga de Renovación Popular y Keiko Fujimori de Fuerza Popular con alrededor de 9,3%.

Roberto Sánchez, por su parte, se encuentra en posiciones inferiores con un porcentaje igual o menor al 2,5%, incluso sin figurar entre los cinco primeros.

Última encuesta de intención de voto según IEP. Foto: IEP

Última encuesta de intención de voto según CPI. Foto: CPI

Última encuesta de intención de voto según Datum. Foto: Datum

Última encuesta de intención de voto según Ipsos. Foto: Ipsos

Conclusión

En resumen, según una encuesta que circula en redes sociales, Yonhy Lescano ocupa el segundo lugar de intención de voto presidencial. Sin embargo, la afirmación carece de respaldo, ya que no se menciona a la consultora que la elaboró ni incluye su ficha técnica. Esto sugiere que no cuenta con el aval del JNE. Además, según investigaciones recientes de entidades reconocidas como IEP, CPI, Datum e Ipsos, son Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori quienes se alternan en dicho puesto, no Lescano. Por tanto, el contenido viralizado es falso.

*Si deseas verificar la veracidad de una publicación en redes sociales, puedes solicitar a Verificador de La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp del número +51 997 883 271. Recuerda que también puedes recibir nuestras verificaciones más importantes en tu celular suscribiéndote a nuestro canal de WhatsApp Verificador LR.