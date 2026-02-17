López Chau NO lidera intención de voto en Pasco: se trata de un sondeo de opinión y no de una encuesta avalada por el JNE

LO FALSO:

Alfonso López Chau encabeza lista de intención de voto presidencial en Pasco.

LO VERDADERO:

La entidad que realizó la encuesta original, Investigación Pasco, ha indicado que los datos que presentó son referenciales, parte de un sondeo de opinión y “no constituyen una proyección científica a toda la población”.

Los usuarios que han compartido la imagen en sus páginas web no han esclarecido dichos detalles. Únicamente han afirmado que Alfonso López Chau “encabeza como presidente en Pasco”.

Se confirma la postura de Investigación Pasco, pues, no aparece inscrita en el Registro Nacional de Encuestadoras del JNE.

En redes sociales circulan publicaciones que afirman que Alfonso López Chau “encabeza como presidente en Pasco” con 17.8%. Sin embargo, Investigación Pasco, la entidad que realizó la encuesta y la compartió a través de una imagen, indicó en su publicación original que los datos son resultado de un sondeo de opinión, que son referenciales y que no constituyen una investigación científica. Esto es corroborado al revisar el Registro Nacional de Encuestadoras del JNE, pues, la entidad no aparece inscrita. Por ello, es incorrecto asegurar que el candidato lidera la intención de voto sobre información tergiversada.

Detalles y análisis del contenido compartido en redes sociales

En Facebook se han compartido publicaciones que aseguran que Alfonso López Chau, candidato a la presidencia por Ahora Nación, “encabeza como presidente en Pasco” con 17.8%.

Contenido difundido en redes sociales. | Foto: Facebook

No obstante, Investigación Pasco, quien elaboró la encuesta, aseguró en su publicación original que los datos presentados son parte de su primer sondeo de opinión del 2026, que son referenciales, que “reflejan las preferencias de los participantes al momento de la consulta” y que “no constituyen una proyección científica a toda la población”.

Publicación original de Investigación Pasco. | Foto: Facebook

De igual manera, la información está clarificada en la imagen de la encuesta.

Aclaración de Investigación Pasco respecto a la intención de voto para la presidencia desde la región Pasco. | Foto: Facebook

Tras revisar el Registro Nacional de Encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), listado oficial que habilita a firmas o personas para elaborar y divulgar sondeos electorales y encuestas de opinión, se detectó que la entidad no aparece inscrita. Por tal motivo, se corrobora su propia declaración: el contenido no responde a una proyección científica.

El término ‘Investigación Pasco’ no aparece en la búsqueda del Registro Electoral de Encuestadoras del JNE. | Foto: Jurado Nacional de Elecciones

Por lo mencionado en líneas anteriores, no es correcto asegurar que Alfonso López Chau lidera la intención de voto en Pasco. La información presentada originalmente por Investigación Pasco fue tergiversada por usuarios de Facebook, pues se trata solo de un sondeo de opinión, no de una encuesta avalada por el JNE.

Conclusión

En síntesis, en Facebook se han difundido publicaciones que aseguran que Alfonso López Chau “encabeza como presidente en Pasco”. No obstante, la entidad que realizó la encuesta y la compartió originalmente a través de Facebook aclaró que los datos han sido resultado de un sondeo de opinión, que son referenciales y que no constituyen una investigación científica. Esto es corroborado al revisar el Registro Nacional de Encuestadoras del JNE, pues, la entidad no aparece inscrita. Por ello, no es correcto afirmar que el candidato encabeza la intención de voto a raíz de información tergiversada.

