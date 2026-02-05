LO FALSO:

Alfonso López Chau indicó que el apoderarse del 50% de las reservas del BCRP logrará que el Perú salga de la pobreza. Además, afirmó que Julio Velarde no sabe lo que hace.

LO VERDADERO:

El área de prensa de Alfonso López Chau aseguró para Verificador de La República que la información viralizada en redes sociales es falsa. De igual manera, indicó que el político aprecia la labor de Julio Velarde como líder del BCRP.

El contenido engañoso se originó a partir de una publicación de La República, cuyo contenido fue alterado y difundido fuera de contexto.

En redes sociales se ha difundido una imagen que indica que Alfonso López Chau desea apoderarse del 50% de las reservas del BCRP para, aparentemente, beneficiar al Perú. No obstante, la información ha sido desmentida por el candidato presidencial a través de su área de prensa. Además, se trata de un contenido manipulado publicado originalmente por La República en Facebook. El mensaje viralizado no guarda relación con la información real difundida por este medio.

Descripción del contenido viralizado en redes sociales

En Facebook se ha compartido una imagen que indica que Alfonso López Chau, candidato presidencial por Ahora Nación, desea apoderarse del 50% de las reservas del BCRP para que el Perú salga de la pobreza; y que el presidente de la entidad, Julio Velarde, “no sabe lo que hace” (refiriéndose al manejo de los fondos, aparentemente).

Post difundido en redes sociales. | Foto: Facebook

La publicación más viralizada, compartida el último 3 de febrero, ha sobrepasado las 10 mil reacciones, 3.9 mil comentarios y 210 compartidos.

Este contenido recoge comentarios en favor y en contra de la supuesta medida. | Foto: Facebook

Análisis del contenido difundido en redes sociales

La publicación, pese a haberse viralizado, contiene información falsa. Esto fue confirmado por el propio Alfonso López Chau y su equipo de prensa, quienes desmintieron la cita en conversaciones con Verificador de La República.

“Acompañé a Julio Velarde durante ocho años como director del BCRP y le he expresado en forma privada mi agradecimiento por la experiencia compartida, en la que aprendí mucho sobre estabilización monetaria". Además, destacó el rol clave que Velarde cumple en dicha entidad. "Nadie mejor que él para garantizar el buen manejo de las reservas".

Adicionalmente, la imagen viralizada ha sido manipulada: se publicó originalmente en la página de Facebook de La República, el 1 de febrero de 2026, y detallaba cómo López Chau, en un mitin en Puno, indicó no querer ser un “presidente secuestrado” y “amarrado por un Congreso que no deja hacer las cosas”. Luego pidió a sus adversarios que dejen de obstaculizar su postura política.

Contenido original de La República manipulado en redes sociales. | Foto: Facebook

Por dichos motivos, la información presentada en la imagen viralizada no corresponde a un hecho real ni a una publicación realizada por La República.

Conclusión

En síntesis, en redes sociales circula una imagen que afirma que Alfonso López Chau, candidato presidencial, pretende apoderarse del 50% de las reservas del BCRP para, supuestamente, beneficiar al Perú. Sin embargo, se trata de contenido falso, asegurado por López Chau a Verificador de La República. Además, la imagen fue tomada de una publicación original de este medio, por lo que, el mensaje transmitido no guarda relación con la información difundida inicialmente.

