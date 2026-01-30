Alfonso López Chau NO lidera encuestas presidenciales con 22%: sondeo fue manipulado

Una imagen de una supuesta encuesta presidencial viene circulando en Facebook y otros espacios digitales atribuyendo a Alfonso López Chau, candidato presidencial por el partido Ahora Nación, un 22% de intención de voto. Según este supuesto estudio, figuraría en el primer lugar de las preferencias electorales.

PerúCheck revisó la imagen y constató que no corresponde a ninguna encuesta válida ni a resultados reales de intención de voto difundidos por encuestadoras reconocidas en el país.

CPI desmiente sondeo

PerúCheck conversó con Omar Castro, gerente general de CPI, quien explicó que el diseño gráfico utilizado en la imagen falsa corresponde a un formato elaborado por Panamericana Televisión, medio que suele difundir los resultados de CPI, pero subrayó que el contenido fue alterado.

“Los datos de esa encuesta no son de CPI ni han sido publicados por nosotros. Los datos de la imagen son antiguos, no reflejan la actualidad. López Chau nunca ha liderado una de nuestras encuestas”, declaró a este medio.

La encuesta original fue difundida por la cuenta de Instagram de Panamericana TV el 22 de septiembre de 2025 y ubicó a Alfonso López Chau con 2.5% de intención de voto, cifra que coincide con otros estudios nacionales.

Encuesta viral fue adulterada

El análisis realizado por PerúCheck evidencia que la imagen viral fue fabricada a partir de un gráfico auténtico de CPI difundido previamente por Panamericana TV, al que se le realizaron modificaciones digitales.

Al comparar ambos diseños, se observan coincidencias claras en la estructura visual, como la disposición de las barras, el uso de colores, la tipografía y la organización general del gráfico. Sin embargo, en la versión viral se detectan alteraciones en los porcentajes, ausencia de información clave como irregularidades en el fondo del diseño, donde se aprecian zonas con distinto contraste y tonalidad.

Estos indicios son característicos de procesos de edición en los que se elimina información original para superponer datos falsos. Además, la imagen adulterada incorpora una interfaz similar a la de TikTok, con íconos superpuestos que no forman parte de los diseños oficiales de CPI ni de Panamericana TV, lo que refuerza la hipótesis de manipulación.

PerúCheck hizo una búsqueda en la aplicación TikTok de encuestas atribuidas a López Chau y encontró al menos tres videos con gráficas similares, pero estos estudios de opinión posicionan al candidato Ricardo Belmont del partido Obras como el primero en las listas, lo que también es falso.

Alfonso López Chau tiene baja intención de voto en encuestas reales

Las encuestas más recientes –y reales– tampoco respaldan el porcentaje atribuido a Alfonso López Chau en la imagen viral. Según Datum Internacional, el candidato de Ahora Nación registra 4.6% de intención de voto.

En tanto, un estudio de Ipsos lo ubica con 3% y la última encuesta de CPI le asigna 3.1% de respaldo. Ninguno de estos sondeos —realizados por encuestadoras registradas ante el Jurado Nacional de Elecciones y difundidos por medios nacionales— sitúa a López Chau cerca del 22% que se le atribuye en la publicación difundida en redes sociales.

Calificación

La imagen difundida en Facebook que atribuye a Alfonso López Chau un 22% de intención de voto es falsa. El diseño corresponde a una encuesta antigua de CPI emitida por Panamericana TV en septiembre de 2025. El sondeo original fue adulterado, comentó la propia encuestadora a este medio. Las encuestas reales de enero de 2026 ubican a López Chau entre el 3% y el 5% de intención de voto. Por tanto, PerúCheck califica la encuesta como falsa.

Nota elaborada por PerúCheck.