LO FALSO:

Se filtra una imagen de Nicolás Maduro abrazando a ‘El Chapo’ Guzmán en prisión.

LO VERDADERO:

Nicolás Maduro y ‘El Chapo’ Guzmán se encuentran recluidos en prisiones distintas: el primero en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn y el segundo en la Instalación de Máxima Seguridad de la Penitenciaría de los Estados Unidos, por lo que no podrían coincidir físicamente.

Las prisiones estadounidenses no permiten la toma y difusión de fotografías dentro de sus instalaciones (aplica para visitantes y reclusos).

La imagen viralizada ha sido generada con inteligencia artificial, tal como se detectó con las plataformas Hive Moderation, Undetectable y Sightengine.

En redes sociales ha circulado una imagen en la que se muestra a Nicolás Maduro abrazando a ‘El Chapo’ Guzmán en el patio de una prisión. Sin embargo, esta no es real porque ambos se encuentran recluidos en centros penitenciarios distintos: el líder chavista en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York; y el mexicano en la Instalación de Máxima Seguridad de la Penitenciaría de los Estados Unidos, en Florence, Colorado, tal como se corroboró con sus números de registro BOP. Adicionalmente, se encuentra prohibida la toma y difusión de fotografías en prisión. Por estos motivos, se analizó la esta imagen con detectores de inteligencia artificial y se determinó su falsedad en un 100% según Hive Moderation, 97% acorde a Undetectable y 80% conforme a Sightengine.

Contexto y análisis del contenido viralizado en redes sociales

En plataformas como Instagram y Facebook se ha difundido una imagen en la que se observa al expresidente venezolano Nicolás Maduro abrazando al narcotraficante mexicano ‘El Chapo’ Guzmán en el patio de una prisión, con semblante alegre y acompañados de otros reos en la parte trasera.

Imagen de Maduro y Guzmán viralizada en redes sociales. | Foto: Redes sociales

El contenido, sin embargo, no es real por ese motivo principal: ambos se encuentran recluidos en prisiones diferentes. Uno está en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York, y el otro en la Instalación de Máxima Seguridad de la Penitenciaría de los Estados Unidos, en Florence, Colorado.

Esta información fue corroborada con sus números de registro BOP, los cuales son identificadores únicos de ocho dígitos —con un formato XXXXX-XXX— asignados por el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos y la Agencia Federal de Prisiones (BOP, por ‘Bureau of Prisons’, sus siglas en inglés) a los reclusos federales. Sirven para localizar detenidos y evitar confusiones con nombres duplicados.

Información de registro BOP de Nicolás Maduro. | Foto: Gobierno de los Estados Unidos

Información de registro BOP de ‘El Chapo’ Guzmán. | Foto: Gobierno de los Estados Unidos

Adicionalmente, los reglamentos de la Agencia Federal de Prisiones prohíben tanto a visitantes como a reclusos tomar fotografías en centros penitenciarios. Los primeros no pueden ingresar ni usar cámaras, celulares, grabadoras u otros dispositivos similares, y los segundos no pueden poseerlos ni utilizarlos, ya que se clasifican como contrabando según la normativa federal. Por este motivo, tampoco es probable que la foto haya sido tomada en prisión.

Objetos prohibidos de ingresar a centros penitenciarios, acorde a la Agencia Federal de Prisiones de Estados Unidos. | Foto: Agencia Federal de Prisiones

Detección de IA del contenido viralizado en redes sociales

Tras encontrarse las inconsistencias mencionadas en líneas anteriores, se analizó la imagen con detectores de inteligencia artificial y se determinó su falsedad en un 100% según Hive Moderation, en un 97% según Undetectable y en un 80% según Sightengine.

Análisis de la imagen de Maduro y Guzmán con Hive Moderation: 100% falsa. | Foto: Hive Moderation

Análisis de la imagen de Maduro y Guzmán con Undetectable: 97% falsa. | Foto: Undetectable

Análisis de la imagen de Maduro y Guzmán con Sightengine: 80% falsa. | Foto: Sightengine

Conclusión

En redes sociales se ha compartido una imagen de Nicolás Maduro abrazando a ‘El Chapo’ Guzmán en el patio de un centro penitenciario. Sin embargo, esto no puede ser posible porque están recluidos en lugares distintos: Maduro en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (Nueva York) y Guzmán en la Instalación de Máxima Seguridad de la Penitenciaría de los Estados Unidos (Colorado), información corroborada con sus números de registro BOP. Además, se prohíbe la toma y difusión de fotografías en prisión. Por estos motivos, el contenido se analizó con detectores de IA que determinaron su falsedad en un 100% (Hive Moderation), en un 97% (Undetectable) y en un 80% (Sightengine).

