Estados Unidos NO compró la base naval del Callao por US$1.500 millones: en realidad se trata de un acuerdo para modernizar la instalación

LO FALSO:

Estados Unidos compró la base naval del Callao por US$1.500 millones.

LO VERDADERO:

El gobierno de Estados Unidos informó, a través de la Agencia de Cooperación para la Seguridad de la Defensa (DSCA), que aprobó un acuerdo estimado de US$1.500 millones para modernizar la Base Naval del Callao, a solicitud del propio Gobierno peruano.

En redes sociales circuló un video en el cual un hombre asegura que el presidente José Jerí vendió la base naval del Callao por US$1.500 millones a Estados Unidos. Sin embargo, esta versión es falsa, ya que el gobierno de Donald Trump informó que aprobó un acuerdo estimado en US$1.500 millones para modernizar el complejo naval.

Fuente: Facebook.

Estados Unidos invertirá en modernizar la base naval del Callao

Verificador de La República llevó a cabo una búsqueda inversa de Google del video y logró identificar que el video fue recortado y que el video original pertenece a Paredes Terry, candidato al Senado por el partido Somos Perú. En la imagen original se logra visualizar que incluye una captura de una publicación de la Agencia de Cooperación para la Seguridad de la Defensa (DSCA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos que tiene como título: "Perú – Diseño y Construcción de la Base Naval del Callao".

Fuente: Facebook.

Tras llevar a cabo una búsqueda mediante palabras clave, se halló la nota de prensa del DSCA titulada "Perú – Diseño y Construcción en la Base Naval del Callao", publicada el 15 de enero de 2026, donde informa que Estados Unidos aprobó una posible Venta Militar Extranjera (FMS) por hasta USD 1.500 millones —monto máximo financiado por Perú— para modernizar la Base Naval del Callao, principal instalación de la Marina de Guerra del Perú, a solicitud del propio Gobierno peruano. Se trata de servicios que incluyen diseño de ciclo de vida, construcción, gestión de proyectos, estudios de ingeniería y soporte logístico, con el despliegue de hasta 20 funcionarios o contratistas estadounidenses por 10 años para supervisión técnica, fortaleciendo capacidades navales sin alterar el equilibrio regional.

Además, medios como La República, Infobae y Caretas informaron sobre el acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos y Perú.

Es importante destacar que este acuerdo entre Perú y Estados Unidos se enmarca en las crecientes tensiones geopolíticas entre EE.UU. y China por la influencia en América Latina. La modernización de la Base Naval del Callao se ejecutará a menos de 80 km del megapuerto de Chancay, financiado por China con US$3.500 millones e inaugurado por Xi Jinping en noviembre de 2024.

Conclusión:

En síntesis, la versión que circula en internet sobre que el presidente José Jerí vendió la Base Naval del Callao por US$1.500 millones a Estados Unidos es falsa. Tras una búsqueda inversa en Google del video, Verificador de La República identificó que fue recortado de un reel original de Facebook de Paredes Terry, candidato al Senado por Somos Perú, que incluye una captura legítima de la publicación de la Agencia de Cooperación para la Seguridad de la Defensa (DSCA) de EE. UU. El DSCA informó el 15 de enero de 2026 que Estados Unidos aprobó un acuerdo estimado en US$1.500 millones para modernizar la Base Naval del Callao, a solicitud del propio Gobierno peruano. Además, medios como La República, Infobae y Caretas informaron sobre el acuerdo entre el Gobierno de Estados Unidos y el Perú.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedirle a Verificador de La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp del número +51 997 883 271. Recuerda que también puedes recibir nuestras verificaciones más importantes en tu celular suscribiéndote a nuestro canal de WhatsApp Verificador LR.