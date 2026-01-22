Es falso que en el Perú no se explore ni explote petróleo, como señaló Pedro Cateriano

LO FALSO:

Acorde a Pedro Cateriano, en el Perú no se explora ni se explota el petróleo.

LO VERDADERO:

En el 2025, la producción de petróleo alcanzó 16 millones de barriles, y la inversión en exploración, aunque fue limitada según especialistas, sobrepasó los US$7,82 millones.

Pedro Cateriano, candidato del partido Libertad Popular a vicepresidente y senador por Lima, señaló en un reciente video en su cuenta de TikTok (@pcaterianob) lo siguiente:

“Nosotros en el Perú tenemos petróleo, pero no lo exploramos ni explotamos…” Pedro Cateriano en un reciente video de TikTok

Sin embargo, las declaraciones del también expremier de la República son falsas. En el Perú sí se produce y explora petróleo, aunque, según expertos, no de manera suficiente.

En el Perú sí se explota petróleo, pero no lo suficiente

La explotación es definida como la combinación de las actividades de desarrollo y producción de hidrocarburos, de acuerdo al Decreto Supremo Nº 032-2002-EM, que sirve como glosario oficial para el subsector hidrocarburos.

El año pasado el Perú produjo 44,153 barriles de petróleo en promedio por día, según el Reporte de Produccion Fiscalizada de Hidrocarburos Liquidos a Nivel Nacional (Barriles) de Perupetro.

La producción total del año fue de 16.1 millones de barriles.

Indicador Dato Producción promedio diaria (año pasado) 44,153 barriles por día Producción total anual 16.1 millones de barriles

Fuente: Perupetro

El Estado aporta a esta cifra, a través de Petroperú, un poco más del 10%. El año pasado, la empresa estatal produjo 1.8 millones de barriles de petróleo. De éstos, 1.2 millones se extrajeron del lote Z-69 (T), ubicado en el mar de Piura; 453,720 barriles del lote VI (T), localizado en la costa piurana; y 144,911 del lote I (TT), que se encuentra también en la costa de esa región.

Barriles producidos en 2025: Total, Petroperú y por lotes

Indicador Dato Producción total (año) 16.1 millones de barriles Producción de Petroperú 1.8 millones de barriles Z-69 (T) (mar de Piura) 1.2 millones de barriles VI (T) (costa de Piura) 453,720 barriles I (TT) (costa de Piura) 144,911 barriles

Fuente: Perupetro

Este año, por ahora, el Estado sigue administrando el lote Z-69 y obtiene de él, según datos al 10 de enero, 1,938 barriles por día en promedio, un 21.45% del total.

Producción de barriles día Petroperú vs Total al 10 de enero de 2026

Indicador Dato Producción Petroperú (barriles diarios) 1938 Producción total (barriles diarios) 9035

Fuente: Perupetro

Este total de 44,000, según los especialistas consultados por PerúCheck, es insuficiente, incluso para el mercado interno.

Erick García Portugal, experto en hidrocarburos y energía, declaró a este medio que el déficit de producción es de al menos 40,000 barriles por día, pues el consumo interno es de unos 80,000, aunque otros señalan que llega a 200,000.

En el Perú sí se explora petróleo

De acuerdo al Decreto Nº 032-2002-EM, la exploración de hidrocarburos se define como:

“El planeamiento, ejecución y evaluación de estudios geológicos, geofísicos, geoquímicos y otros; así como la perforación de Pozos Exploratorios y actividades conexas necesarias para el descubrimiento de Hidrocarburos; incluyendo la perforación de Pozos Confirmatorios para la evaluación de los reservorios descubiertos” Definición de exploración según Decreto Supremo Nº 032-2002-EM

El último dato disponible sobre inversión en exploración de Perupetro señala que hasta setiembre de 2025, se había invertido en este campo US$7.82 millones.

Inversión en explotación y exploración a setiembre de 2025

Trimestre Exploración (MM US$) Explotación (MM US$) Total (MM US$) T1 (Ene–Mar) 1.86 97.58 99.43 T2 (Abr–Jun) 2.99 116.58 119.58 T3 (Jul–Sep) 2.97 135.57 138.54 Total (Ene–Sep) 7.82 349.73 357.55

Fuente: Perupetro

De acuerdo a la web de PeruPetro, al 31 de diciembre de 2025, existen cinco contratos vigentes para exploración de petróleo. Tres son con la empresa Anadarko, que cuenta con licencia para explorar los lotes z-61, z-62 y z63 en el zócalo marino.

Recientemente, las empresas Chevron y Westlawn han adquirido parte de la participación de Anadarko para invertir en la exploración de estos lotes.

La empresa Upland, por su parte, tiene licencia para explorar el lote XXIII en el noroeste, mientras que Petrotal, el lote 107 en la selva central.

Contratos en fase de exploración al 31.12.2025

Zona Lote Operador Área (ha) Modalidad de contrato Selva Central 107 Petrotal (*) 252,232.329 Licencia Noroeste XXIII Upland 93,198.956 Licencia Zócalo Z-61 Anadarko 680,519.430 Licencia Zócalo Z-62 Anadarko 656,356.144 Licencia Zócalo Z-63 Anadarko 548,049.972 Licencia Total 5 2,230,356.831

Fuente: Perupetro

Respecto de la iniciativa estatal, Carlos Paredes, expresidente de Petroperu, explicó a PerúCheck que el Perú se retiró de la mayor parte la exploración petrolera con la creación de Perupetro en la década de 1990.

Por su parte, Erick García le explicó a este medio que el Estado se dedica sobre todo a la promoción de esta actividad por el riesgo de ejecutarla en términos económicos:

“Dependiendo del país, las probabilidades de descubrir yacimientos productivos por pozos realizados fluctúan entre 1, 2 ó 3 de cada 10”. Además, García explicó que los pozos pueden llegar a costar US$100 millones, por lo que la inversión es alta y riesgosa.

Crisis de petróleo

Al déficit advertido por García, que puede llegar a rondar los 220,000 barriles por día, se suma también la comparativa realizada para este artículo por César Gutiérrez, expresidente de Petroperú y exdirector de Perupetro.

Esta da cuenta de la involución que ha sufrido el Perú en términos de producción y exploración de petróleo.

Evolución de exploración y explotación de petróleo en el Perú

Indicador 2011 2022 2023 2024 Contratos exploratorios 62 6 6 5 Inversión en exploración en millones de dólares (MM US$) 599 2.29 2.27 38 Trazado de sísmicas 2 dimensiones en km (exploración) 70 70 0 5 070 Trazado de sísmica en 3 dimensiones en km² (exploración) 2 964 0 0 6 163 Perforación pozos exploratorios 15 0 0 2 Producción de petróleo en miles de barriles diarios (MBD) 70 41 39 41 Convenios de evaluación técnico (contratos preexploratorios) 0 0 3 9

Fuente: Elaboración de Piero Solis con información otorgada por César Gutiérrez

Así, remarca el especialista, el país ha pasado de tener 62 contratos exploratorios en 2011 a 5 en 2024 y de producir 70,000 barriles al día de petróleo en 2011 a 41,000 en 2024.

Para Erick García, parte de esta crisis se debe a los problemas que existen en términos de permisos de exploración –largos procesos burocráticos y licencias extensas–, regalías y conflictos sociales y políticos. Carlos Paredes añade que la operación logística es compleja. “Para explotar en la Amazonía, por ejemplo, necesitas transportar equipos muy pesados en helicóptero, pues no hay vía terrestre habilitada”.

La versión de Cateriano

Perúcheck contactó con Pedro Cateriano. El candidato señaló que no deseaba hacer ninguna corrección sobre lo afirmado en su video. “No se estimulan nuevos trabajos de exploración y explotación”, dijo. Y agregó: “no se conocen labores de exploración y explotación de PetroPerú”. Señaló, además, que “en la selva hay una gran crisis que no se enfrenta por el tema petrolero”.

Cuando se le contrastó la información que dio con la incorporación de Chevron y Westlawn a Anadarko para invertir en la exploración de los lotes Z-61, Z-62 y Z-63, no alcanzó a responder.

Asimismo, cuando se le mencionó con datos que Petroperú produjo el año pasado más del 10% del total de barriles, y que los datos son públicos, señaló que es una producción deficiente y que la empresa “tiene un déficit económico escandaloso, por su pésima administración”.

“Yo critico que no se promueva en plena crisis internacional de petróleo y gas, labores nuevas de exploración y explotación”, finalizó.

Calificación

La afirmación del candidato presidencial Pedro Cateriano respecto de que en el Perú no se explota ni explora petróleo no es correcta. El año pasado se produjeron 16 millones de barriles de petróleo y la inversión en exploración, aunque insuficiente según especialistas, alcanzó US$7.82 millones. Por tanto, PerúCheck califica las declaraciones de Cateriano como falsas.

Nota elaborada por PerúCheck.