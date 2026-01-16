Este video corresponde a la liberación de 107 presos políticos en Venezuela en 2023, no a las recientes excarcelaciones tras la captura de Maduro

LO FALSO:

Video viral corresponde a la liberación de presos en enero de 2026 en Venezuela

LO VERDADERO:

Tras una búsqueda inversa, se detectó que el video fue publicado por Latina Noticias en julio de 2023, en la publicación se informa sobre una excarcelación ordenada por el entonces presidente Maduro .

Diversos medios venezolanos, así como el propio Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (MPPSP), informaron que la liberación de 107 personas recluidas tuvo lugar en los penales Rodeo I y Rodeo II, en 2023.

En las imágenes difundidas por el MPPSP en 2023 se aprecia que las personas liberadas visten el mismo uniforme que aparece en el video viral.

Respecto a las excarcelaciones anunciadas en enero de 2026, la cifra oficial del gobierno venezolano asciende a 116 personas.

En el contexto de la supuesta invasión de Estados Unidos a Venezuela, la captura de Nicolás Maduro y su esposa, el mandato interino de Delcy Rodríguez como presidenta, se difundió en redes sociales un video sobre la presunta liberación de 107 personas privadas de libertad tras la captura de Maduro. Sin embargo, esta versión es falsa, ya que las imágenes corresponden a una excarcelación registrada en 2023.

El video fue difundido en redes sociales como Facebook, Threads, Instagram y X. En esta última, superó las 150.000 visualizaciones, 17.000 “me gusta”, 5.300 compartidas y 260 comentarios.

Publicación falsa que circula en internet. Fuente: X.

El gobierno venezolano llevó a cabo 116 excarcelaciones en enero de 2026

Tras llevar a cabo una búsqueda inversa del video que motivó esta verificación, se detectó que el contenido original corresponde a una publicación de Latina Noticias del 4 de julio de 2023. En dicho material se reporta la liberación de 107 personas privadas de libertad por instrucciones del entonces presidente Nicolás Maduro.

Publicación original de Latina Noticias que informa sobre la liberación de 107 presos en 2023 | Fuente: Instagram - Latina Noticias.

Tras una búsqueda con las palabras clave “107 reclusos liberados en 2023”, se hallaron noticias publicadas por los medios El Informador y El Carabobeño, que informaron sobre la excarcelación de 107 personas recluidas en los penales Rodeo I y Rodeo II, por orden del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario de Venezuela (MPPSP), mediante la emisión de boletos de excarcelación. Además, al revisar el portal oficial del MPPSP, se encontró una publicación del 30 de junio de 2023 que incluye fotografías del procedimiento, en las que se aprecia que las personas liberadas visten el mismo uniforme que en el video viral.

107 reclusos liberados en Venezuela en 2023 | Fuente: MPPSP / Redes sociales.

En cuanto a las personas liberadas tras la supuesta captura de Nicolás Maduro por parte del gobierno de Donald Trump, el 8 de enero de 2026, el Ejecutivo venezolano, a través de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, anunció la excarcelación de detenidas y detenidos por razones políticas, presentada como un “gesto” para la paz nacional. Por su parte, el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario informó, mediante un comunicado, que se concretaron 116 excarcelaciones. No obstante, las ONG Foro Penal y Justicia, Encuentro y Perdón reportaron que, hasta el 12 de enero, la cifra real estaría entre 49 y 67 personas.

Comunicado en el que el gobierno venezolano anuncia la liberación de 116 presos por "hechos asociados a alterar el orden constitucional y atentar contra la estabilidad de la Nación" | Fuente: Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario de Venezuela.

Conclusión:

En síntesis, es falso que el video viral sobre la supuesta liberación de 107 personas privadas de libertad corresponda a hechos recientes ocurridos en enero de 2026, tras la presunta captura de Nicolás Maduro. Una búsqueda inversa permitió identificar que las imágenes difundidas en redes sociales pertenecen a una publicación de Latina Noticias de julio de 2023, en la que se informa sobre una excarcelación ordenada por el entonces presidente Maduro. Diversos medios venezolanos, así como el propio Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (MPPSP), informaron que la liberación de 107 personas recluidas tuvo lugar en los penales Rodeo I y Rodeo II, en 2023. En las imágenes difundidas por el MPPSP ese año se aprecia que las personas liberadas visten el mismo uniforme que aparece en el video viral.

En cuanto a las excarcelaciones anunciadas en enero de 2026 por el gobierno venezolano, la cifra oficial asciende a 116 personas. Sin embargo, el video que motivó esta verificación no guarda relación con este último evento, por lo que se concluye que el contenido viral fue difundido fuera de contexto.

