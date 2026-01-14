No es real este video de Nicolás Maduro caminando bajo la nieve en patio de prisión de Nueva York

LO FALSO:

Se filtra un video de Nicolás Maduro caminando bajo la nieve en el patio de la prisión de Nueva York en la que permanece.

LO VERDADERO:

El contenido es falso y fue subido a una cuenta de YouTube que se dedica a compartir videos satíricos de figuras públicas.

El contenido fue generado en más de un 95% por inteligencia artificial, según los detectores Hive Moderation y Sightengine.

En redes sociales circula un video que muestra cómo Nicolás Maduro, aparentemente, se encuentra caminando bajo la nieve en el patio de la prisión de Nueva York en la que permanece luego de su captura. Tras analizar el contenido con detectores de inteligencia artificial, se determinó su falsedad en un 99% según Sightengine y un 95.4% según Hive Moderation. Adicionalmente, al realizar una búsqueda inversa del material, se encontró la publicación original: un video de más de 5 millones de vistas que data del 8 de enero de 2026 y que fue publicado en el canal de YouTube “ELD Estudio”, que se presenta en la plataforma como “un canal de inteligencia artificial dedicado a crear videos humorísticos y satíricos sobre figuras políticas y otras personas públicas”. Por dichos motivos, el contenido viralizado en redes es falso y no corresponde al exmandatario en prisión.

Análisis del video de Nicolás Maduro bajo la nieve en centro penitenciario de Nueva York

En plataformas como Facebook e Instagram se ha difundido un video en el que aparentemente Nicolás Maduro es captado caminando en la nieve del patio de la prisión en la que se encuentra, solo días después de haber sido capturado por fuerzas estadounidenses. El contenido, al ser evaluado por detectores de inteligencia artificial como Sightengine y Hive Moderation, resultó ser un 99% y 95.4% manipulado, respectivamente, lo que desmiente su autenticidad.

Contenido de Nicolás Maduro viralizado en Facebook e Instagram. | Foto: Redes sociales

Análisis del video con Sightengine. | Foto: Sightengine

Análisis del video con Hive Moderation. | Foto: Hive Moderation

Origen del contenido viral de Nicolás Maduro bajo la nieve

Una búsqueda inversa del video reveló que proviene del canal de YouTube “ELD Estudio”, fue publicado el 8 de enero de 2026 y cuenta con más de 5 millones de visualizaciones. Este canal, que se presenta como un proyecto de inteligencia artificial dedicado a realizar videos humorísticos y satíricos sobre figuras políticas y personajes públicos, confirma el carácter ficticio del material. Por ello, el contenido viralizado en redes sociales es falso y no guarda relación alguna con el exmandatario en prisión.

Video original publicado en YouTube por ELD Estudio. | Foto: ELD Estudio

Descripción de ELD Estudio en su cuenta de YouTube. | Foto: ELD Estudio

Conclusión

En síntesis, el video viral que muestra a Nicolás Maduro caminando bajo la nieve en un centro penitenciario de Nueva York es falso. Los análisis con detectores de IA indican su manipulación en un 99% (según Sightengine) y un 95.4% (según Hive Moderation), mientras que una búsqueda inversa lo vincula directamente al canal de YouTube “ELD Estudio”. Este espacio, que publicó el video original el 8 de enero de 2026, se especializa en contenido humorístico y satírico vinculado a figuras públicas y generado con inteligencia artificial —acorde a lo que menciona en su propia descripción—, lo que descarta cualquier vínculo real con el exmandatario en prisión.

