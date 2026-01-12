LO FALSO:

Chavistas exigen, a través de videos, la liberación de Nicolás Maduro tras ser capturado por fuerzas estadounidenses.

LO VERDADERO:

Los videos presentan inconsistencias: los dientes de las mujeres se deforman mientras hablan; ambas mencionan la misma frase, a pesar de tratarse de personas físicamente distintas, en videos diferentes; y elementos como la estructura del contenido, el paisaje y las personas que se encuentran detrás de ellas son idénticos en ambos clips.

Los videos se analizaron con los detectores de inteligencia artificial Hive Moderation y Sightengine, que determinaron su manipulación en más de un 98%.

En plataformas como Facebook e Instagram están circulando videos de mujeres chavistas que exigen la liberación de Nicolás Maduro tras ser capturado por fuerzas estadounidenses. Sin embargo, se detectan incoherencias como la deformación de sus dientes y que ambas mencionan la misma frase —a pesar de tratarse de dos clips y dos personas físicamente distintas—, por lo que, fueron sometidos a Hive Moderation y Sightengine, herramientas de detección de inteligencia artificial, las cuales determinaron su falsedad en más de un 98%.

Viralización del contenido que muestra a mujeres chavistas abogando por Maduro

Ambos videos, por separado, muestran cómo dos mujeres venezolanas exigen la liberación de Nicolás Maduro luego de ser capturado. No solo comparten un esquema similar —ellas al frente, alzando la voz en la calle, con una vivienda de dos pisos atrás y ante la mirada atenta de otros simpatizantes, quienes también visten de rojo—; sino también, mencionan la misma frase: “Regresen a nuestro presidente o verán la fuerza y la valentía de los colectivos venezolanos. Salgamos todos a la calle a defender a Venezuela”.

Adicionalmente, se observan detalles en la forma y tamaño de sus dientes: en ambos videos, estos cambian con el transcurrir de los segundos.

Videos que muestran a mujeres chavistas abogando por Maduro. | Fotos: Redes sociales

Por dichos motivos, los videos fueron sometidos a detectores de inteligencia artificial: para Hive Moderation, cuentan con un 98.8% y 99.8% de falsedad, respectivamente; mientras que para Sightengine, con 99% y 98%.

Análisis del primer video con Hive Moderation. | Foto: Hive Moderation

Análisis del segundo video con Hive Moderation. | Foto: Hive Moderation

Análisis del primer video con Sightengine. | Foto: Sightengine

Análisis del segundo video con Sightengine. | Foto: Sightengine

Como dato adicional, en diferentes partes del mundo se registraron celebraciones de venezolanos tras la captura del líder chavista. En Perú, por ejemplo, más de un centenar de venezolanos se reunieron desde la madrugada del 3 de enero en la Embajada de Venezuela en la Av. Arequipa para festejar con cánticos, banderas y platos típicos. Bajo ese contexto, Óscar Pérez, presidente de la Unión Venezolana en Perú, indicó que existe una celebración reprimida entre muchos venezolanos debido al miedo a las represalias o amenazas de violencia en su propio país.

Conclusión

En síntesis, luego de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, se viralizaron dos videos de mujeres chavistas exigiendo su liberación. No obstante, se observan algunas inconsistencias de por medio: sus dientes se deforman mientras hablan y ambas mencionan la misma frase, a pesar de tratarse de dos videos y personas distintas. Por ello, tras la revisión de los contenidos con los detectores de inteligencia artificial Hive Moderation y Sightengine se determinó que son falsos.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedirle a Verificador de La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp del número +51 997 883 271. Recuerda que también puedes recibir nuestras verificaciones más importantes en tu celular suscribiéndote a nuestro canal de WhatsApp Verificador LR.