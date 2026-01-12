Video de celebraciones tras la captura de Nicolás Maduro no se grabó en Venezuela: imagenes corresponden a Chile

LO FALSO:

Video de ciudadanos que celebran la captura de Nicolás Maduro tuvo lugar en Venezuela.

LO VERDADERO

La Agencia de Prensa Francesa (AFP) logró verificar mediante la herramienta de Google Maps que el video corresponde a una comuna de Estación Central en Santiago de Chile.

Diversos medios locales de Chile reportaron celebraciones en la comuna de Estación Central.

En el contexto del ataque de Estados Unidos contra Venezuela y la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro, ocurrido el sábado 3 de enero de 2026, se viralizó en redes sociales un video en el que se observa y escucha a ciudadanos celebrando desde las ventanas de varios edificios, los cuales algunos usuarios afirman en sus publicaciones que el hecho tuvo lugar en Venezuela. No obstante, esta versión resulta imprecisa. Tras una revisión en medios locales y análisis del material audiovisual, se detectó que la ubicación real de las imágenes corresponde a Chile, y no a territorio venezolano.

Publicación imprecisa | Fuente: Facebook.

Las celebraciones tuvieron lugar en Chile

Tras llevar a cabo una búsqueda inversa, se determinó que la Agencia de Prensa Francesa (AFP) identificó que las celebraciones ocurrieron en Chile. El medio, mediante una búsqueda en Google Maps, concluyó —gracias a los comentarios de los usuarios en el video y a la identificación exacta de los edificios que aparecen en las imágenes— que el lugar corresponde a la comuna de Estación Central, en Santiago de Chile.

Además, diversos medios chilenos, como TVN Chile, La Tercera y T13, reportaron celebraciones realizadas en la Estación Central por grupos de personas venezolanas que se reunieron, entonaron el himno nacional de su país y celebraron.

Conclusión:

En síntesis, un video viral en redes sociales muestra a personas celebrando desde edificios, difundido de forma imprecisa como si se tratara de una reacción en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, ocurrida el 3 de enero del 2026. Aunque las imágenes son auténticas, no fueron registradas en territorio venezolano. La Agencia de Prensa Francesa (AFP) determinó, mediante una búsqueda en Google Maps, que el video fue grabado en la comuna de Estación Central, en Santiago de Chile. Medios chilenos también informaron sobre celebraciones protagonizadas por personas venezolanas residentes en esa zona.

