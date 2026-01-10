Video de Nicolás Maduro junto a Donald Trump en Estados Unidos tras su detención es un montaje creado con IA

LO FALSO:

Video de Nicolás Maduro junto a Donald Trump en Estados Unidos tras su detención.

LO VERDADERO:

El video no figura en los registros oficiales del Departamento de Estado, el Departamento de Defensa de Estados Unidos ni en la galería de prensa de la Casa Blanca.

La herramienta SynthID detectó en el video la marca de agua digital que incorporan las herramientas de IA de Google en el contenido que generan.

detectó en el video la marca de agua digital que incorporan las herramientas de IA de Google en el contenido que generan. Las plataformas de detección de inteligencia artificial, como Hive Moderation, Sightengine e Is It AI?, concluyeron —con niveles de certeza de entre 97 % y 99,5 %— que el material fue creado artificialmente.

Tras el ataque de Estados Unidos contra Venezuela, llevado a cabo el sábado 3 de enero de 2026, Nicolás Maduro y su esposa fueron capturados, sacados del país llanero y trasladados a Nueva York. Allí permanecen recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde Maduro enfrenta cargos por narcoterrorismo.

En ese contexto, comenzó a circular una publicación en la que supuestamente se ve al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto a Maduro mientras este último es trasladado bajo custodia en Nueva York. Sin embargo, la publicación es falsa: un análisis con herramientas de verificación digital confirmó que se trata de un montaje creado con inteligencia artificial.

Publicación falsa que se ha viralizado en redes sociales | Fuente: Facebook.

Video fue generado con inteligencia artificial

Verificador LR revisó los sitios web oficiales del Departamento de Estado, el Departamento de Defensa y la galería de prensa de la Casa Blanca. En ninguno de estos espacios se encontró una imagen igual o parecida a la que motivó esta verificación.

Tras la operación militar “Resolución Absoluta”, que terminó con la aprehensión de Nicolás Maduro, la Casa Blanca publicó en su galería oficial varias fotografías del presidente Donald Trump supervisando el operativo en tiempo real. En ellas aparece en una sala de mando en Mar-a-Lago, Florida, acompañado de altos funcionarios de su administración. También se difundieron imágenes de la conferencia de prensa realizada en el mismo lugar y de Trump ofreciendo declaraciones desde el avión presidencial Air Force One. En ninguna de estas se le ve junto al exmandatario venezolano.

Además, al revisar la cuenta de respuesta rápida de la Casa Blanca en X (antes Twitter), se hallaron videos del arribo de Maduro a Nueva York. Sin embargo, en ninguno aparece Donald Trump.

Ante la ausencia de registros oficiales que respalden la imagen viral, el equipo de Verificador LR llevó a cabo una búsqueda inversa, identificando que el material corresponde a un fotograma de un video dividido en tres partes: la supuesta llegada de Maduro escoltado por militares, un supuesto encuentro con Trump y un supuesto registro como detenido.

Video generado con inteligencia artificial | Fuente: Redes sociales

El video completo fue analizado con SynthID, una tecnología de seguridad desarrollada por Google que se integra en modelos de inteligencia artificial como Gemini. Este sistema incrusta un patrón matemático invisible —una especie de “ADN digital”— en cada imagen, video o audio generado, sin afectar la calidad ni ser perceptible al ojo humano. Gracias a este sello oculto, SynthID permite identificar con precisión si un contenido fue creado o alterado por una IA de Google. El análisis concluyó que "la mayor parte o la totalidad del video fue editada o generada con herramientas de inteligencia artificial de Google".

Posteriormente, se examinó la escena del supuesto encuentro entre Trump y Maduro utilizando tres plataformas especializadas en detección de contenido sintético. Entre ellas, Hive Moderation, que aplica algoritmos de reconocimiento facial y análisis de textura para detectar manipulación en imágenes y videos. El resultado arrojó una probabilidad del 99,5 % de que ese segmento fue generado con inteligencia artificial.

Hive-Moderation determinó que el material presentaba un 99.5% de probabilidad de haber sido creado con IA | Fuente: Hive-Moderation

Por otro lado, se utilizó Sightengine, una plataforma que detecta alteraciones digitales mediante aprendizaje automático y análisis de metadatos. Esta herramienta determinó que la imagen tenía un 97% de probabilidad de haber sido generada por inteligencia artificial.

Así mismo, se utilizó la herramienta "Is it AI?", diseñada para identificar si una imagen fue generada mediante inteligencia artificial. El análisis arrojó que es altamente probable que el contenido haya sido creado con IA, con un nivel de confianza de 97%.

Conclusión:

En síntesis, la publicación viral que muestra al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acompañado de Nicolás Maduro durante su traslado en Nueva York, es falsa. No existe ningún registro oficial de esa imagen en los portales del Departamento de Estado, el Departamento de Defensa ni en la galería de prensa de la Casa Blanca. Además, las fotografías y videos difundidos por canales oficiales del gobierno estadounidense no muestran en ningún momento a Trump junto a Maduro. Un análisis técnico confirmó que se trata de un montaje generado con inteligencia artificial: SynthID detectó la marca de agua digital que incorporan las herramientas de IA de Google en el contenido que generan. Mientras que plataformas de detección de IA como Hive Moderation, Sightengine e Is It AI? determinaron, con niveles de certeza de entre 97 % y 99,5 %, que el material fue creado artificialmente. Por lo tanto, el contenido difundido en redes sociales no corresponde a un hecho real.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedirle a Verificador de La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp del número +51 997 883 271. Recuerda que también puedes recibir nuestras verificaciones más importantes en tu celular suscribiéndote a nuestro canal de WhatsApp Verificador LR.