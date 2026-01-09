LO FALSO:

Estas son las fotografías de Nicolás Maduro en las instalaciones del centro penitenciario al que fue asignado en Nueva York.

LO VERDADERO:

Las fotografías presentaban inconsistencias que ponían en duda su veracidad. En una de ellas, por ejemplo, se observó que el exmandatario tenía un reloj y un anillo en la mano izquierda, objetos que se encuentran prohibidos de usar en un centro penitenciario.

Las fotografías se analizaron con los detectores de inteligencia artificial Hive Moderation y Sightengine, los cuales, determinaron su manipulación en más de un 82%.

El pasado 3 de enero, el exmandatario venezolano Nicolás Maduro fue capturado por fuerzas estadounidenses tras acusaciones de narcoterrorismo y otros delitos, según lo anunciado por Donald Trump. Días posteriores, en redes sociales, empezaron a circular imágenes que mostraban al líder chavista con prendas carcelarias dentro de la prisión a la que fue asignado en Nueva York.

Dicho contenido, a simple vista, aparentaba ser real. Sin embargo, presentó inconsistencias. Luego de someter las imágenes a Hive Moderation y Sightengine, detectores de inteligencia artificial, se determinó su falsedad.

Viralización de fotografías de Nicolás Maduro aparentemente en prisión

El contenido publicado en redes sociales como Instagram y Threads muestra a Nicolás Maduro en tres escenarios distintos dentro de la prisión, con las prendas correspondientes y acompañado de agentes de seguridad. No obstante, al ampliar las imágenes, se presentan algunas inconsistencias que ponen en duda su veracidad. Estas serán detalladas a continuación.

Fotografías de Nicolás Maduro aparentemente en instalaciones de la prisión en Nueva York. | Fotos: Redes sociales

En una de las imágenes se muestra cómo un agente de seguridad está intentando tomar una foto del exmandatario, pero un medidor de altura que se encuentra detrás de él, pegado a la pared, no aparece en tiempo real en el teléfono.

Detalles en una de las fotografías de Nicolás Maduro. | Foto: Redes sociales

En otra de las imágenes se observa cómo el venezolano porta un reloj y un anillo en su mano izquierda. Sin embargo, objetos como estos se encuentran estrictamente prohibidos en los centros penitenciarios.

Detalles en otra de las fotografías de Nicolás Maduro. | Foto: Redes sociales

Por estos motivos, las imágenes fueron sometidas a detectores de inteligencia artificial: para Sightengine, cuentan con 94.2%, 82.3% y 93.3% de falsedad, respectivamente; mientras que para Hive Moderation, con 91%, 84% y 91%.

Análisis de las fotografías con Hive Moderation. | Foto: Hive Moderation

Análisis de las fotografías con Sightengine. | Foto: Sightengine

Conclusión

En síntesis, el 3 de enero, Donald Trump anunció la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses al ser acusado de narcoterrorismo y otros delitos, lo que generó la viralización de imágenes del venezolano aparentemente en prisión. Estas, además de presentar inconsistencias, fueron analizadas con Hive Moderation y Sightengine, detectores de inteligencia artificial, que terminaron confirmando que el contenido es falso: había sido manipulado en más de un 82%.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedirle a Verificador de La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp del número +51 997 883 271. Recuerda que también puedes recibir nuestras verificaciones más importantes en tu celular suscribiéndote a nuestro canal de WhatsApp Verificador LR.