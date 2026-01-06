LO FALSO:

Cartel publicitario de Nicolás Maduro en Venezuela fue retirado luego de que fue capturado por fuerzas estadounidenses en enero del 2026.

LO VERDADERO:

Sí se retiró un cartel publicitario con el rostro del líder chavista en Venezuela, pero en julio del 2024, debido a la acusación de fraude electoral que recibió tras las elecciones presidenciales del mismo año.

La acción sí fue celebrada por ciudadanos venezolanos.

El 3 de enero de 2026, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que fuerzas estadounidenses lograron capturar a Nicolás Maduro en Caracas tras una delicada operación militar. Luego de la propagación de la noticia, comenzaron a circular videos en redes sociales en los que ciudadanos venezolanos aparentemente celebraban el acto con el retiro de un cartel con el rostro del exmandatario. Si bien el contenido es real, no es actual, ya que fue publicado bajo el contexto del fraude electoral en las elecciones presidenciales de Venezuela del 2024.

¿Qué es lo que muestra el contenido?

Diversos medios peruanos y extranjeros presentaron el video con un formato de noticia urgente en el que se informaba que venezolanos derribaron carteles de Nicolás Maduro en diversos puntos del país, ante la mirada, gritos y aplausos de otros ciudadanos. Uno de los contenidos más virales, incluso, alcanzó 1.3 millones de visualizaciones y 63.2 mil “me gusta”.

Sin embargo, tras una búsqueda inversa del contenido, se obtuvo que el accionar de los venezolanos no ocurrió a causa de la detención de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, sino se trató de un video publicado dos años atrás.

Video viral de ciudadanos venezolanos celebrando el retiro de una pancarta publicitaria de Maduro. | Foto: Redes sociales

¿De qué trata el video original?

Si bien el contenido es real y no está elaborado con herramientas de inteligencia artificial, corresponde a un contexto diferente: bajo las elecciones presidenciales de Venezuela el 28 de julio de 2024, la oposición y diversas organizaciones denunciaron un fraude sistemático a favor de Nicolás Maduro; por lo que, se cuestionó la legitimidad del resultado que lo declaró ganador.

Solo un día después, América Rangel, diputada por el Distrito 13 de la Alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, quien representa al Partido Acción Nacional (PAN), publicó en su cuenta de Facebook el video original en cuestión, con la descripción: “Están quitando carteles del dictador Nicolás Maduro por toda Venezuela. La libertad siempre termina por imponerse”.

Video original publicado por América Rangel en el 2024. | Foto: América Rangel

Conclusión

En síntesis, aunque la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026, anunciada por el presidente Donald Trump, generó videos virales en redes sociales que mostraban cómo ciudadanos venezolanos celebraban al derribar carteles con su rostro, estos no son actuales.

El contenido real, que fue encontrado gracias a una búsqueda inversa, se publicó el 29 de julio de 2024 por la diputada mexicana América Rangel en su cuenta de Facebook y también alcanzó la viralidad. Hasta el momento del cierre de esta verificación, cuenta con más de 11 mil visualizaciones y corresponde a protestas por el fraude electoral en las elecciones presidenciales de Venezuela, mas no tiene relación con la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses el último 3 de enero.

