Estados Unidos NO destruyó la tumba de Hugo Chávez durante la captura de Nicolás Maduro

LO FALSO:

Estados Unidos destruyó la tumba de Hugo Chávez durante la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

LO VERDADERO:

Estados Unidos realizó un ataque a diversos edificios en Caracas, Venezuela.

La Agencia EFE verificó que el edificio donde se encuentra el mausoleo de Hugo Chávez no presenta daños visibles.

En el contexto del ataque de Estados Unidos a Venezuela, ocurrido el sábado 3 de enero de 2026, cuando el Ejército estadounidense bombardeó el país durante la madrugada y capturó a Nicolás Maduro y a su esposa —quienes fueron trasladados a Nueva York para enfrentar cargos penales en esa ciudad—, comenzó a circular en redes sociales la versión de que la tumba del expresidente venezolano, Hugo Chávez, fue destruida por Estados Unidos durante su ataque. Sin embargo, dicha versión es falsa, la Agencia EFE comprobó en el sitio que el complejo no sufrió daños a simple vista.

La versión falsa circuló en dos formatos distintos. El primero fue una imagen que mostraba el supuesto mausoleo de Hugo Chávez envuelto en llamas y humo tras un ataque. El segundo formato consistía en una imagen que evidenciaba los supuestos restos tras el atentado.

Agencia EFE comprobó que el mausoleo no sufrió daños visibles a la vista

La ofensiva de Estados Unidos, denominada Operación Resolución Absoluta, consistió en una serie de bombardeos aéreos de precisión y ciberataques contra instalaciones militares clave, con el objetivo de neutralizar las defensas antiaéreas y facilitar la detención del líder chavista en Caracas.

Según la BBC, el ataque comenzó con apagones en Caracas y ofensivas contra las defensas aéreas venezolanas, en las que participaron aproximadamente 150 aeronaves. Entre los objetivos alcanzados figuran la base aérea de La Carlota, el puerto de La Guaira, Fuerte Tiuna y el aeropuerto de Higuerote.

Las publicaciones que originaron esta verificación afirmaron que el ataque estadounidense afectó el complejo donde se encuentra la tumba del expresidente venezolano, ubicada en el Cuartel de la Montaña 4F. Sin embargo, el equipo de verificación de datos de la Agencia EFE concluyó, tras una operación de geolocalización, que la imagen no corresponde a un ataque sobre la tumba de Hugo Chávez, sino al bombardeo del antiguo Observatorio Cagigal, en Caracas, actualmente ocupado por la Comandancia General de la Milicia Bolivariana.

La Agencia de Noticias EFE también verificó, a partir de imágenes satelitales de Google Maps, que el fotograma corresponde a un ataque contra el Observatorio Cagigal, situado en una colina de Caracas, a unos 500 metros del mausoleo del líder chavista. Asimismo, periodistas de la agencia confirmaron en el lugar que el complejo donde se encuentra la tumba de Hugo Chávez no presenta daños visibles.

Respecto a la segunda foto, el equipo de Verificador de La República analizó el video con dos herramientas especializadas en la detección de contenido generado con inteligencia artificial. En primer lugar, se utilizó la plataforma Hive-Moderation, que ofrece la herramienta AI-Generated Content Detection, una herramienta que examina patrones de manipulación en imágenes y videos mediante algoritmos de reconocimiento facial y análisis de textura. Tras el análisis, el aplicativo concluyo que el material presentaba un 96.7% de probabilidad de haber sido creado con IA.

Fotocaptura: Hive-Moderation.

Así mismo, se utilizó la herramienta "Undetectable AI", diseñada para identificar si una imagen fue generada mediante inteligencia artificial. El análisis arrojó que solo un 1% de la imagen es real.

Fotocaptura: Undectectable AI

Conclusión:

En síntesis, las imágenes que circulan en redes sociales y que sostienen la versión de que la tumba del expresidente venezolano Hugo Chávez fue destruida durante el ataque de Estados Unidos a Venezuela son falsas. El contenido no corresponde a daños ocasionados al mausoleo ubicado en el Cuartel de la Montaña 4F. La verificación realizada por la Agencia EFE confirmó que el complejo no presenta afectaciones visibles y que las imágenes difundidas en realidad corresponden al bombardeo del antiguo Observatorio Cagigal, situado a unos 500 metros del lugar. Asimismo, otra de las fotografías virales fue analizada con herramientas especializadas en detección de inteligencia artificial y se determinó que fue generada con IA, con una probabilidad superior al 96%.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedirle a Verificador de La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp del número +51 997 883 271. Recuerda que también puedes recibir nuestras verificaciones más importantes en tu celular suscribiéndote a nuestro canal de WhatsApp Verificador LR.