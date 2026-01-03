Nicolás Maduro no amenazó ni llamó “cobarde” a Donald Trump: video fue sacado de contexto

LO FALSO:

Nicolás Maduro amenazó y llamo "cobarde" a Donald Trump.

LO VERDADERO:

Las declaraciones datan del 30 de julio de 2024 y fueron pronunciadas desde el Balcón del Pueblo de Miraflores, durante un discurso dirigido contra Edmundo González Urrutia, entonces candidato presidencial en las elecciones venezolanas del 28 de julio de 2024.

En el contexto del ataque de Estados Unidos a Venezuela y la posterior captura y salida de Nicolás Maduro del país llanero, ocurridos en la madrugada del sábado 3 de enero de 2026, usuarios difundieron en redes sociales un video en el que supuestamente el dictador venezolano desafía y llama “cobarde” al presidente de EE.UU, Donald Trump. El video se encuentran intervenidos con el mensaje: “Maduro lo pidió y Trump cumplió”. No obstante, el video está descontextualizado.

"Ven a por mí, aquí los espero en Miraflores, no se tarde en llegar, cobarde. ¡Ven a por mi cobarde!", se escucha al dictador del régimen chavista en el clip.

Hasta la publicación de esta verificación, el posteo que ha logrado mayor alcance se encuentra en la red social de Facebook, que logró recopilar 678.000 visualizaciones, 12.000 'me gusta' y 1.500 comentarios.

Las palabras de Nicolás Maduro estaban dirigidas a Edmundo González

Las declaraciones de Nicolás Maduro corresponden al 30 de julio de 2024 y se pronunciaron desde el Balcón del Pueblo de Miraflores, en Venezuela. En ese discurso, Maduro se dirigió explícitamente contra Edmundo González Urrutia, entonces candidato presidencial, en el contexto de las elecciones venezolanas celebradas el 28 de julio de 2024, las cuales fueron cuestionadas internacionalmente por presuntas irregularidades.

El diario español El País realizó una publicación en YouTube dónde se puede apreciar la participación completa del dictador venezolano: "Yo le digo al cobarde de Gonzáles Urrutia, el nuevo Guaidó: Señor cobarde, no se meta con la mujer humilde en su casa y su familia. Señor cobarde, no se meta con el hombre de a pie. Venga por mí, aquí le espero en Miraflores, no se tarde en llegar, cobarde. ¡Ven a por mi cobarde!".

La Casa Blanca compartió el video fuera de su contexto

El 3 de enero de 2026, la Casa Blanca de Estados Unidos difundió un video editado compuesto por diversos fragmentos, entre ellos el material que motivó esta verificación. Esta publicación generó la percepción de que el desafío y el calificativo de “cobarde” que mencionó Nicolás Maduro estaban dirigidos al Gobierno de Estados Unidos, pese a que las palabras fueron dirigidas a Edmundo González Urrutia.

Conclusión:

En síntesis, el video que circula en redes sociales y que presenta a Nicolás Maduro desafiando y llamando “cobarde” al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es falso. El contenido se difundió en el contexto del ataque de Estados Unidos a Venezuela y la posterior captura y salida de Maduro del país, el material no corresponde a hechos ocurridos en enero de 2026, pero fue sacado de contexto. Las declaraciones atribuidas a Maduro datan del 30 de julio de 2024 y fueron pronunciadas desde el Balcón del Pueblo de Miraflores, durante un discurso dirigido contra Edmundo González Urrutia, entonces candidato presidencial en las elecciones venezolanas del 28 de julio de 2024.

