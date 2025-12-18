Susel Paredes no visito la Escuela de Folklore José María Arguedas como parte de su campaña a la alcaldía de Lima: foto es de 2023

LO ENGAÑOSO:

Susel Paredes visitó la Escuela de Folklore José María Arguedas como parte de una actividad proselitista reciente.

LO VERDADERO:

La congresista visitó la institución el 13 de julio de 2023 para mostrar su respaldo al Proyecto de Ley N.º 07425/2020-CR

En comunicación con Verificador de La República, Susel Paredes aseguró que no realizó ninguna actividad proselitista en dicha institución.

En redes sociales circuló la versión de que la congresista Susel Paredes visitó la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas como parte de su campaña por la Alcaldía de Lima. Sin embargo, la fotografía no es actual: fue tomada en 2023 y corresponde a otro contexto.

En la imagen se aprecia a la congresista tocando una zampoña de gran tamaño junto. La publicación tiene la siguiente descripción: "La congresista Susel Paredes, tocando su zampoña. Todo lo que hacen en la desesperación por ganar votos".

Publicación engañosa difundida en redes sociales. Fuente: Facebook.

La imagen corresponde a un fotograma de un video grabado en 2023

La imagen que motivó esta verificación fue difundida el 18 de diciembre de 2025 y se utiliza para afirmar que la congresista Susel Paredes, de la bancada Bloque Democrático Popular, tocaba un instrumento de viento con la intención de “ganar votos”. Esta versión engañosa comenzó a circular luego de que la parlamentaria anunciara, el 10 de octubre, su postulación a la Alcaldía de Lima durante el programa de Curwen en La República.

La fotografía en cuestión presenta una marca de agua de la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas. Tras una búsqueda en la página oficial de Facebook de la institución, se halló un video publicado el 13 de julio de 2023, con una duración de 1 minuto y 18 segundos. Entre los segundos 17 y 20 del material audiovisual se observa a la congresista Susel Paredes con la misma zampoña y el mismo acompañante.

Publicación del 13 de julio de 2023 que registra la visita de Susel Paredes a la institución. Fotocaptura: Facebook - Escuela de Folcklore José María Arguedas

La publicación de la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas indica que la visita de la congresista se realizó por el siguiente motivo: “La congresista Susel Paredes Piqué visitó la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas para expresar su respaldo al Proyecto de Ley de la Universidad Nacional de Folklore”.

El proyecto de ley al que se hace referencia es el Proyecto de Ley N.º 06044/2023-CR, titulado “Ley que convierte la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas de Lima en la Universidad Nacional de Folklore ‘José María Arguedas’”. La iniciativa tenía como objetivo declarar de necesidad pública y de interés nacional la conversión de dicha institución en una universidad pública. El proyecto fue presentado por el legislador Waldemar Cerrón el 2 de octubre de 2023 y aprobado por el Pleno del Congreso el 4 de abril de 2024. Finalmente, la norma fue promulgada como Ley N.º 31998 y publicada en el diario El Peruano el 10 de abril de 2024.

Verificador de La República se puso en contacto con la congresista Susel Paredes para consultarle si había visitado recientemente la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas. La parlamentaria sostuvo que “no he visitado la institución desde hace tiempo” y confirmó, además, que la imagen no corresponde a este año.

Conclusión:

En síntesis, la imagen que circula en redes sociales, en la que se ve a la congresista Susel Paredes tocando una zampoña, no corresponde a una actividad proselitista reciente, sino a una visita realizada en julio de 2023 a la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas. Según la publicación original realizada por dicha institución, Paredes acudió para expresar su respaldo al Proyecto de Ley N.º 06044/2023-CR, que buscaba convertir la escuela en una universidad pública. Además, en comunicación con Verificador de La República, la congresista aseguró que no ha visitado la institución recientemente. Por lo tanto, la versión de que Susel Paredes visitó la Escuela de Folklore José María Arguedas como parte de su campaña electoral es engañoso.

