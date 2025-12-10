Agente que custodiaba banco sin munición en Perú fue intervenido, pero el hecho no ocurrió en 2025

Un video que muestra la intervención de un efectivo de la Policía Nacional del Perú (PNP) hacia un guardia de seguridad de la empresa Prosegur se ha viralizado a través de redes sociales. En la grabación, supuestamente ocurrido en 2025, se coteja que el oficial encuentra que el guardia, que custodia un banco, no cuenta con munición en la recámara de su arma, por lo que denuncia el hecho de manera pública. No obstante, este hecho ocurrió hace 8 años.

Hasta la publicación de esta verificación, se ha identificado que el posteo con más alcance se encuentra en la red social de Facebook, que ha logrado recopilar 1 millón de visualizaciones, 9.300 reacciones, 1.200 comentarios y fue 796 veces compartido por diversos usuarios por otras redes o chats personales.

Publicaciones sobre el incidente el 9 de febrero del 2018. Foto: composición LR/capturas de pantalla

Video de intervención a agente de seguridad ocurrió el 2018

Como primer paso, descargamos el video viral y realizamos una captura de pantalla a uno de los fotogramas donde se muestra al oficial mostrando el revolver sin munición. Lo sometimos a una búsqueda inversa de imágenes y hallamos varios posteos de cuentas de Facebook que relatan como actual la grabación; pero encontramos otras publicaciones del mismo video que corresponden al 2018 y que fue publicada en medios de comunicación y periodistas reconocidos.

El diario El Popular publicó la grabación en la nota de prensa "Custodian bancos con armas sin balas [VIDEO]". En el artículo, se detalla que el policía que interviene es un suboficial que se hallaba en un operativo policial de revisión en varios bancos de Lima debido a una ola de asaltos a diversas entidades bancarias ubicadas en Lima (1, 2 y 3).

Publicaciones desinformativas que afirman que el hecho ocurrió el 2025. Foto: composición LR/capturas de pantalla

La nota, publicada el 9 de febrero de 2018, también señala que Prosegur, la empresa de seguridad, dio sus descargos en el momento. La empresa aseguró que el hecho se trata de una falta flagrante de las políticas de la empresa, por lo que manifestaron que tomaron medidas correctivas para que nunca más ocurra.

Por otro lado, la periodista Doris Aguirre, quien labora en la unidad de investigación en el diario La República, publicó el mismo video por su cuenta oficial de X (antes Twitter), denunciando el hecho con etiqueta a la PNP. Este posteo fue publicado el mismo 9 de febrero de 2018.

En ese sentido, el medio independiente El Observador (inactivo en la actualidad), publicó el mismo video el 9 de febrero de 2018, con una descripción del hecho y cita del oficial.

Conclusión

Las evidencias señalan que el video del agente de seguridad intervenido por un oficial de la PNP por no llevar munición en su arma ocurrió en febrero de 2018, no en diciembre de 2025. Diarios como El Popular o posteos de la periodista Doris Aguirre revelan que el hecho ocurrió hace 7 años, en el contexto de varias olas de asaltos contra entidades bancarias. Por lo tanto, calificamos este tipo de posteos como falsos.

