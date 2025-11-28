Policía si halló tunel que buscaría conectar con el penal Castro Castro, pero no en noviembre de 2025: el hallazgo es de diciembre de 2020

LO FALSO:

Policía halló en noviembre de 2025 un túnel que conectaría con el penal Castro Castro.

LO VERDADERO:

Diversos medios de comunicación informaron sobre el hallazgo de un túnel que habría sido construido para conectar con el penal Miguel Castro Castro; sin embargo, este hecho ocurrió en diciembre de 2020. En su momento, el incidente fue ampliamente cubierto por la prensa peruana.

En redes sociales se viralizó una publicación que afirmaba que, el 24 de noviembre de 2025, la Policía Nacional del Perú halló un túnel de 180 metros cerca del penal Miguel Castro Castro, ubicado en San Juan de Lurigancho. Sin embargo, este hecho ocurrió en diciembre de 2020 y fue ampliamente cubierto por la prensa peruana en su momento.

La publicación fue ampliamente difundida por distintas páginas de Facebook, acompañada de una serie de fotos que supuestamente correspondían a un operativo reciente.

Publicación falsa difundida en redes sociales. Fuente: Facebook

Policía descubrió túnel cerca del penal Castro Castro en diciembre de 2020

De acuerdo con diversos medios de prensa como La República, El Comercio y Correo, en diciembre de 2020 se reportó que la Policía Nacional del Perú descubrió un túnel dirigido hacia el penal Miguel Castro Castro, en San Juan de Lurigancho. El entonces comandante general de la PNP, teniente general César Cervantes, informó que el túnel tenía alrededor de 180 metros de longitud y entre 6 y 10 metros de profundidad, y que su objetivo era llegar hasta un restaurante ubicado dentro del establecimiento penitenciario. La excavación se inició en una vivienda ubicada en la cuadra 8 de la avenida Santa Rosa, a pocos metros del penal.

Foto difundida por El Comercio en diciembre de 2020. / Imagen reutilizada en publicaciones falsas que circularon como actuales en noviembre de 2025. Fuente: El Comercio / Difusión.

Según la PNP, el túnel iba a permitir la fuga de internos extranjeros vinculados al tráfico ilícito de drogas. La Policía indicó que los trabajos habrían sido realizados por un grupo de entre cuatro y seis personas durante la madrugada, y que un ciudadano colombiano alquiló la vivienda desde la cual se inició la excavación aproximadamente año y medio antes. El teniente general Vicente Tiburcio señaló que los implicados planeaban construir un túnel de unos 300 metros, pero solo lograron avanzar cerca de 180.

Hasta el momento del hallazgo, la Policía no había detenido a ninguna persona vinculada al caso. Los propietarios del inmueble fueron interrogados por agentes de la Dirincri como parte de las investigaciones.

De la misma forma, las fotografías de la publicación fueron publicadas en un post con fecha de diciembre de 2020. (Link)

Fotos difundidas por Correo en diciembre de 2020. Fuente: Correo.

Conclusión

Las imágenes utilizadas en la publicación viral corresponden a un hecho ocurrido en diciembre de 2020 y fueron difundidas en su momento por medios como La República, El Comercio y Correo. Por lo tanto, es falso que la Policía haya descubierto un túnel que conectaría con penal Castro Castro en noviembre de 2025.

