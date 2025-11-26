Es falso que José Jerí anunció la reducción del salario de la Policía Nacional del Perú al sueldo mínimo

LO FALSO:

José Jerí anunció la reducción del salario de la Policía Nacional del Perú al sueldo mínimo

LO VERDADERO:

Tras revisar los portales oficiales del Despacho Presidencial y del Gobierno del Perú, las redes sociales del presidente José Jerí, así como los medios estatales como El Peruano y TV Perú, no se encontró evidencia de que el mandatario haya anunciado una reducción del sueldo de los miembros de la Policía Nacional del Perú.

Tampoco se hallaron declaraciones o información en medios de comunicación reconocidos como La República, El Comercio, Infobae o RPP que sustenten dicha afirmación.

En redes sociales se viralizaron videos e imágenes que afirmaban que José Jerí había anunciado la reducción del sueldo de la Policía Nacional del Perú (PNP) al salario mínimo. Sin embargo, tras revisar las grabaciones de las declaraciones oficiales del presidente, sus redes sociales, los comunicados y las notas de prensa del Gobierno, se determinó que esta versión es falsa.

La publicación falsa muestra imagen del presidente de Perú, Jose Jerí. La publicación viene acompañado del siguiente mensaje: "José Jerí propone bajar el sueldo mínimo de la PNP del Perú. ¿Estás de acuerdo?"

Post falso difundido en Facebook

No hay registro de que José Jerí haya anunciado una reducción del sueldo de la PNP.

José Jerí asumió el cargo de presidente de la República el 10 de octubre, en reemplazo de la expresidenta Dina Boluarte, quien fue vacada por el Congreso por incapacidad moral. Desde entonces, hasta el 25 de noviembre, se revisaron la página oficial del Despacho Presidencial, los comunicados y publicaciones del Gobierno del Perú, las redes sociales del mandatario, así como los contenidos difundidos por medios estatales como el diario El Peruano y TV Perú.

A pesar de esta revisión exhaustiva, no se halló evidencia oficial que diera cuenta de pronunciamientos o decisiones adoptadas por el presidente Jerí durante ese periodo, ya sea en canales estatales, plataformas digitales del Ejecutivo o entrevistas recientes. También se consultaron las noticias emitidas por los medios digitales como La República, El Comercio, Infobae y RPP, sin encontrar información que respalde la versión de que José Jerí anunció la reducción del sueldo de los miembros de la PNP.

Conclusión

En síntesis, tras revisar los portales oficiales del Despacho Presidencial y del Gobierno del Perú, las redes sociales del presidente José Jerí, así como los medios estatales como El Peruano y TV Perú, no se encontró evidencia de que el mandatario haya anunciado una reducción del sueldo de los miembros de la Policía Nacional del Perú. Tampoco se hallaron declaraciones o información en medios de comunicación reconocidos como La República, El Comercio, Infobae o RPP que sustenten dicha afirmación. Por lo tanto, es falso que José Jerí anunció la reducción del salario de la Policía Nacional del Perú al sueldo mínimo

