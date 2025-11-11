Es falso que exista un proyecto de ley que busque eliminar los viajes al extranjero de los congresistas

LO FALSO:

Fue presentado una iniciativa legislativa que busca eliminar los viajes al extranjero de los congresistas como parte de sus funciones

LO VERDADERO:

No existe registro en la página oficial del Congreso de la República del Perú que respalde la existencia de alguna iniciativa legislativa orientada a prohibir los viajes al extranjero de los parlamentarios.

Prensa del Congreso de la República confirmo que actualmente no existe una iniciativa legislativa con dichos propósitos.

En redes sociales se viralizó una publicación que afirmaba la presentación de un proyecto de ley que eliminaría los viajes de congresistas al extranjero como parte de sus funciones. Sin embargo, dicha versión es falsa.

Hasta la publicación de esta verificación, el post falso acumulaba más de 29.000 reacciones, 4.500 comentarios y 1.800 compartidos.

Publicación falsa difundida en Facebook

No existe una iniciativa de ley que prohíba viajes al extranjero de congresistas

Se difundió la versión de que ya se habría presentado una propuesta legislativa con el objetivo de eliminar los viajes al extranjero de los congresistas financiados con presupuesto público, como aquellos realizados por representación, en comisiones de trabajo o en el ejercicio de otras funciones parlamentarias.

De ser cierto, dicha iniciativa debería figurar en el buscador de proyectos de ley del Congreso, donde se registran todas las propuestas legislativas. Sin embargo, tras realizar una búsqueda en la página oficial del Congreso de la República, no se halló ningún proyecto que prohíba o elimine completamente los viajes al extranjero de congresistas, ya sea durante el ejercicio de sus funciones o fuera de ellas.

Además, Verificador de La República se comunicó con el área de prensa del Congreso, desde donde confirmaron que, hasta la fecha, no se ha presentado ninguna iniciativa legislativa que busque eliminar los viajes de los congresistas.

Conclusión

En conclusión, no hay ningún registro en la página oficial del Congreso de la República del Perú que respalde la existencia de una propuesta legislativa orientada a eliminar los viajes al extranjero de los congresistas del Perú. Además, el área de prensa del Congreso confirmó que, hasta la publicación de esta nota de verificación, no se presentó ninguna iniciativa legislativa relacionada con este tema. Por lo tanto, es falso que exista un proyecto de ley con dichos propósitos.

