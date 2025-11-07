Nayib Bukele no realizará una visita al Perú para brindar su apoyo al presidente José Jerí en materia de seguridad ciudadana

LO FALSO:

Nayib Bukele visitará el Perú para brindar su apoyo al presidente José Jerí en materia de seguridad ciudadana.

LO VERDADERO:

La Embajada de El Salvador en Lima, en comunicación con Verificador de La República, afirmó que el presidente Nayib Bukele no viajará al Perú. Además, precisó que el mandatario salvadoreño no interviene en asuntos internos de otros países ni promueve acciones que impliquen interferencia en gobiernos extranjeros.

No se hallaron publicaciones oficiales que anuncien una visita de Nayib Bukele al Perú.

El 10 de octubre de 2025, el congresista José Jerí Oré asumió la presidencia de la República del Perú luego de que el Congreso declarara la vacancia de Dina Boluarte por incapacidad moral. Su llegada al poder se dio en un contexto crítico, marcado por una profunda crisis de inseguridad ciudadana, con el incremento de homicidios, extorsiones y el avance del crimen organizado. La salida de Boluarte respondió al creciente descontento social por la falta de medidas firmes frente a la delincuencia.

Por otro lado, Nayib Bukele es un político salvadoreño que ha construido una imagen politica bajo la promesa de erradicar las pandillas mediante un régimen de excepción y la reducción drástica de los derechos procesales. Es alabado por quienes priorizan el orden inmediato, pero también es cuestionado por organismos internacionales y defensores de derechos humanos debido a las múltiples denuncias por detenciones arbitrarias, desapariciones y condiciones carcelarias inhumanas.

En ese contexto, comenzó a circular en redes sociales la versión de que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, viajaría al Perú para respaldar al mandatario José Jerí en su lucha contra la delincuencia. No obstante, la Embajada de El Salvador en Lima desmintió esta información.

Embajada de El Salvador en Lima desmiente informacón falsa

En comunicación con Verificador de La República, la Embajada de El Salvador en Lima indicó que la publicación viral es falsa y precisó que el presidente Nayib Bukele no interviene en asuntos internos de otros países ni promueve acciones que impliquen interferencia en la política interna de gobiernos extranjeros.

Asimismo, se realizó una revisión de los canales oficiales del Gobierno de El Salvador y de las redes sociales del presidente Nayib Bukele; sin embargo, no se encontró ninguna publicación que anuncie una visita al Perú.

Conclusión

En síntesis, la versión que afirmaba que Nayib Bukele viajaría al Perú para respaldar al presidente José Jerí en su lucha contra la delincuencia es falsa. No existe ninguna publicación oficial que respalde dicha afirmación, y la Embajada de El Salvador en Lima confirmó que el presidente salvadoreño no interviene en asuntos internos de otros países ni promueve acciones que impliquen interferencia en gobiernos extranjeros. Por lo tanto, la supuesta visita de Bukele a Lima forma parte de una desinformación viral que no tiene sustento en fuentes oficiales.

