Este video no muestra testimonio de mujer afectada en Cuba por el huracán Melissa: es un montaje

LO FALSO:

Joven cubana menciona, entre lágrimas, que le preocupa saber qué comer y beber luego del huracán Melissa.

LO VERDADERO:

El huracán Melissa impactó en el este de Cuba, trajo consigo fuertes vientos y lluvias, mismos que afectaron la infraestructura del lugar.

El presidente de Cuba confirmó los graves daños en su país luego del desastre.

Cuba está pasando por una crisis relacionada a la falta de alimentos y agua.

Video fue compuesto por inteligencia artificial en un 95%.

Huracán Melissa en Cuba: más de 30 personas han perdido la vida

El huracán Melissa, desastre tropical de categoría 3 que atacó el Caribe la mañana del 29 de octubre, impactó el este de Cuba y causó fuertes lluvias y vientos, mismos que provocaron inundaciones y daños en la infraestructura de diversas edificaciones. Más de 30 ciudadanos han perdido la vida, por lo que, se ha tenido que evacuar a alrededor de 700.000 personas del lugar del desastre.

En este contexto, se ha viralizado por redes un video que muestra a una joven aparentemente en un albergue municipal de Cuba, con varias personas detrás, afirmando que lo único que le preocupaba era qué iban a comer y beber luego del desastre. Si bien no lo especifica de forma directa, puede ser intuido por el espectador porque luego de ello, se observa una recopilación de clips en los que aparecen ciudades aparentemente inundadas y destruidas por la magnitud del desastre tropical, junto a una voz de fondo que narra la situación de manera subjetiva.

Si bien el presidente de Cuba, Manuel Díaz-Canel, ha confirmado que existen numerosos daños en el país, los videos presentados no corresponden a su situación actual.

Hasta la publicación de esta verificación, se encontró que el posteo en Facebook cuenta con 331 likes, 98 compartidos y 24 comentarios.

Video es generado por IA casi en su totalidad

Tras someter el video de la joven cubana a Hive Moderation, programa de detección de IA, se aprecia que este incluye alrededor de 95% de contenido generado por inteligencia artificial. No existe registro del video original del testimonio de la mujer, y tampoco de las ciudades cubanas destruidas a tal extremo.

Video fue generado en un 95% por inteligencia artificial. | Composición: LR

En conclusión:

Si bien Cuba está pasando por una situación crítica respecto al cese de agua y alimentos, tal como afirman medios como el Deutsche Welle (DW), canal alemán de noticias internacionales, el video mostrado no presenta algún vínculo con el huracán Melissa. Además, los clips presentados luego de su aparente testimonio han sido realizados con IA, por lo que, no corresponden a la realidad actual de las calles de Cuba.

