Este video no muestra ejercicios militares de los Estados Unidos en la costa de Venezuela

LO FALSO:

¡Los marines estadounidenses realizan ejercicios militares en la frontera de Venezuela! Maduro ya va a caer.

LO VERDADERO:

Se trata de la celebración por el 250 aniversario de los Marines de Estados Unidos con exhibiciones aéreas.

Recientemente, un video que muestra aeronaves estadounidenses volando cerca de la frontera venezolana se ha vuelto viral en redes sociales, generando gran alarma entre los usuarios. En el video, varios aviones parecen realizar maniobras sobre un territorio venezolano, lo que ha provocado especulaciones y teorías sobre un posible conflicto o una operación militar sobre las tierras bolivarianas. Sin embargo, se trata de una celebración por el 250 aniversario de los Marines de Estados Unidos.

Hasta la publicación de esta verificación, se ha identificado que el posteo con más alcance ha recopilado hasta el momento 20.000 visualizaciones, 672 'me gusta', 370 comentarios y fue 184 compartido por distintos usuarios.

El video muestra una celebración de los Marines de EE.UU., no una operación militar en la frontera

Al investigar más a fondo el contenido del video y rastrear su origen, se descubrió que las imágenes mostradas no corresponden a un enfrentamiento o actividad militar en la frontera venezolana, como inicialmente se pensó. En realidad, el video forma parte de una exhibición aérea organizada para conmemorar el 250 aniversario de los Marines de Estados Unidos.

Este evento, que se celebró en diversas ciudades del país, incluyó maniobras de aeronaves militares como parte de una serie de actos conmemorativos que no estaban relacionados con operaciones en zonas de conflicto. La confusión surgió debido a la espectacularidad de las acrobacias aéreas y la cercanía de algunas de las maniobras con la frontera, lo que llevó a malinterpretar el propósito del evento.

Conclusión:

El video que ha circulado en redes sociales, causando alarma sobre un supuesto enfrentamiento o actividad militar cerca de la frontera venezolana, es falso. Se trata, en realidad, de una exhibición aérea organizada para conmemorar el 250 aniversario de los Marines de Estados Unidos. Por lo tanto, la información difundida carece de fundamento y no refleja una amenaza real.

