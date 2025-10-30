Este video no muestra desaceleración del “Cometa 3I Atlas”: se trata de una molécula microscópica

LO FALSO:

¡El cometa 3I Atlas es una nave alienígena que viene a conquistar el mundo!

LO VERDADERO:

El canal de YouTube, Biología desde Cero aclaró que lo visto en el video no es una nave alienígena sino pequeños organismo unicelular.

El 3I ATLAS es un cometa interestelar, lo que significa que proviene de fuera de nuestro sistema solar y actualmente está atravesando nuestra área espacial. Este jueves alcanzará su punto más cercano al Sol, por lo que en este momento es tendencia en todos los medios y los países.

En redes sociales, el cometa 3I ATLAS ha generado gran revuelo debido a que se difundió un video donde algunos aseguraban que el cometa habría desacelerado y hacía movimientos extraños en nuestra galaxia. No obstante, esta narrativa es falsa.

Hasta la publicación de esta verificación, se ha identificado que el posteo con más alcance ha logrado recopilar 135.000 visualizaciones, 1.700 'me gusta', 190 comentarios y fue 192 veces compartido por diversos usuarios por las redes sociales.

El fenómeno viral sobre el "cometa 3I Atlas" es simplemente un organismo unicelular

Para entender mejor este fenómeno desde un enfoque biológico, el canal de YouTube Biología desde Cero ofrece recursos y explicaciones claras. El supuesto "cometa 3I Atlas" que ha causado tanto revuelo en redes sociales no es más que un organismo unicelular.

Al visualizar las imágenes presentes en el video, se nota una gran similitud con un organismo microscópico. El brillo observado no proviene de tecnología alienígena, sino de pequeñas partículas y minerales presentes en las vacuolas, estructuras características de organismos unicelulares. Además, el movimiento que se percibe en el video es típico de los cilios, unas estructuras que permiten la locomoción en muchos microorganismos.

En ese sentido, el video viral, aunque pueda haber causado confusión, la evidencia indica que no estamos viendo una señal apocalíptica ni una nave extraterrestre, sino un fenómeno natural relacionado con un ser microscópico.

Conclusión

El video viral que asegura que el cometa 3I/ATLAS es una nave alienígena es falso. En realidad, lo que se observa en las imágenes corresponde a un organismo unicelular, no a tecnología extraterrestre. El brillo y el movimiento detectados provienen de estructuras típicas de estos microorganismos, como vacuolas y cilios. Este fenómeno es completamente natural y no representa ninguna señal del fin del mundo, por lo que el video que circula en redes sociales genera confusión sin ningún fundamento científico.

