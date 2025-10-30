Es falso que exista un proyecto de ley que proponga reducir el sueldo de los congresistas a S/3.000 y eliminar sus privilegios parlamentarios

En el Perú, la facultad de presentar proyectos de ley recae en el Presidente de la República, los congresistas, las comisiones parlamentarias, el Poder Judicial, el Ministerio Público, los gobiernos regionales y locales, así como en la ciudadanía, a través de la iniciativa legislativa popular, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por ley.

El sueldo actual de los congresistas peruanos asciende a S/15.600, monto al que se suman otros ingresos adicionales bajo conceptos como gastos de representación, entre otros. En los últimos años, se han presentado diversas iniciativas legislativas que buscan reducir esta remuneración. Una de ellas fue el proyecto 6522/2020-CR, presentado por la congresista Cecilia García, de Podemos Perú, que proponía reducir el salario congresal a la mitad, es decir, a S/7.800. Esta propuesta fue archivada el 17 de agosto de 2021.

En ese contexto, circula en redes sociales la versión de que existe una proyecto de ley que proponer reducir el sueldo de congresistas a S/3.000 y eliminar privilegios de los parlamentarios como la inmunidad parlamentaria y la reelección inmediata. Sin embargo, según el Congreso de la República, hasta la fecha de esta verificación no existe ningún proyecto de ley con esas características.

Congreso de La República desmiente que exista una ley que proponga reducir el sueldo de los congresistas a S/3.000

Al realizar una búsqueda en la página oficial del Congreso de la República a través de su buscador de proyectos de ley, dónde se encuentran registrados todas las iniciativas legislativas presentadas hasta la fecha. Sin embargo, tras aplicar los filtros de búsqueda avanzada, no se encontró ninguna propuesta que cumpla con dichas características.

Además, Verificador de La República se comunicó con el área de prensa del Congreso, quienes confirmaron que hasta la fecha no se presentaron ningún proyecto de ley que busque reducir el sueldo de los congresistas a S/3.000 y que reduzca los privilegios legislativos anteriormente mencionados.

Conclusión:

En síntesis, no existe ningún registro en la página oficial del Congreso de la República del Perú que respalde la existencia de un proyecto de ley que busque reducir el sueldo de los congresistas a S/3.000 y busque reducir sus derechos parlamentarios. Además, el área de prensa del Congreso confirmo que hasta la culminación de esta nota de verificación no se presentaron ninguna inicativa legislativa sobre este tema. Por tanto, el falso que exista un proyecto de ley que busque reducir.

