Es falso que exista un proyecto de ley que permita a los ciudadanos peruanos solicitar al presidente la disolución del Congreso

En el Perú, la presentación de proyectos de ley es una facultad que comparten diversos órganos del Estado y la ciudadanía, conforme a lo establecido en la Constitución Política y en la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Toda iniciativa debe someterse al proceso formal de debate y aprobación en el Congreso. Esta atribución recae principalmente en el Presidente de la República, los congresistas, los órganos autónomos y los gobiernos regionales y locales. La ciudadanía también puede ejercer este derecho mediante iniciativa legislativa popular, siempre que reúna al menos el 0,3 % de firmas del padrón electoral.

Por otro lado, la disolución del Congreso es una atribución exclusiva del Presidente de la República. Ni la ciudadanía ni otros poderes del Estado pueden solicitarla. Según el artículo 134 de la Constitución, el jefe de Estado puede ejercer esta facultad únicamente si el Parlamento ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros. Esta medida solo puede aplicarse una vez por periodo presidencial y obliga al Ejecutivo a convocar elecciones legislativas en un plazo máximo de cuatro meses. Mientras tanto, la Comisión Permanente del Congreso permanece en funciones.

En ese contexto, ha circulado en redes sociales la versión de que existiría un proyecto de ley que otorgaría a la ciudadanía el poder de solicitar al presidente de la República la disolución del Congreso, en caso de considerar que los parlamentarios no están cumpliendo con su función representativa. Sin embargo, se trata de una falsa narrativa.

El Congreso de la República desmiente esta versión

Como primer paso, se revisó el apartado “Búsqueda de Proyectos de Ley” en la página oficial del Congreso de la República, donde se encuentran registradas todas las iniciativas legislativas ingresadas hasta la fecha. No obstante, al aplicar los filtros de búsqueda avanzada, no se halló ninguna propuesta vinculada con este tema.

Asimismo, el equipo de Verificador de La República consultó con el área de prensa del Congreso, que confirmó que, hasta la fecha, no se ha registrado ningún proyecto de ley que pueda otorgar a la ciudadanía el poder de solicitar al presidente de la República la disolución del Congreso.

En síntesis, no existe ningún registro en la página oficial del Congreso de la República del Perú que respalde la existencia de un proyecto de ley que torogue a la ciudadanía el poder de solicitar al presidente de la República la disolución del Congreso. Además, el área de prensa del Congreso confirmó que, hasta la fecha, no se ha presentado ninguna iniciativa legislativa sobre este tema. Por tanto, es falso que el Gobierno peruano haya propuesto una ley que permita a los ciudadanos peruanos solicitar al presidente de la República la disolución del Congreso.

