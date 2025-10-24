Agresión a profesor no ocurrió en la UNMSM y no está relacionado con las protestas de la 'Generación Z'

LO FALSO:

Un profesor y sus estudiantes fueron agredidos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) por un grupo que intentó obligarlos a suspender las clases y sumarse a la marcha nacional denominada “Generación Z”.

LO VERDADERO:

La agresión al docente ocurrió en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión (UNJFSC), en Huacho, y se produjo por motivos sindicales, como reclamos vinculados al pago de la CTS.

Diversos medios locales cubrieron el hecho, y Ojo Público logró contactarse con la víctima, quien confirmó lo ocurrido.

Durante las protestas contra el gobierno del presidente José Jerí, el Congreso de la República y el aumento de la inseguridad ciudadana, se han difundido en redes sociales varios videos que denuncian un presunto ataque contra un profesor y sus estudiantes en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Según las publicaciones, la agresión al docente habría ocurrido para obligarlos a suspender sus clases y sumarse a la marcha nacional denominada “Generación Z”.

Los videos alcanzaron entre 500 y 1.000 reacciones, y fueron compartidos más de 200 y 700 veces. Sin embargo, en realidad las imágenes corresponden a un hecho ocurrido en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión (UNJFSC), en Huacho, en el contexto de un paro universitario con motivos no relacionados con las protestas de la “Generación Z”.

Agresión a docente ocurrió en Huacho y por reclamos sindicales

De acuerdo con el medio digital ETP, de la ciudad de Huacho, un docente de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión (UNJFSC) fue agredido con pintura por otros profesores de la misma institución, luego de que se negara a acatar el paro convocado por sus compañeros. El mismo hecho también fue cubierto por el medio Prensa al Día.

De acuerdo con Ojo Público, Teodoro Quispealaya, director de la Escuela de Economía y Finanzas de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión (UNJFSC), confirmó que la agresión mostrada en el video ocurrió dentro de las instalaciones de dicha casa de estudios. Explicó que el hecho se produjo durante una movilización convocada por un grupo de docentes y personal administrativo que pedía mejoras laborales, entre ellas, la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS).

Por su parte, Hilario Acevedo, docente agredido, relató al mismo medio que el ataque ocurrió mientras dictaba clases de macroeconomía en el aula B-201 del pabellón antiguo. Señaló que no fue informado del paro y que fue sorprendido por sus colegas cuando ingresaron al aula y le lanzaron huevos durante la sesión.

En síntesis, la agresión al docente ocurrió en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión (UNJFSC), en Huacho, y se produjo por motivos sindicales, como reclamos vinculados al pago de la CTS. Medios locales cubrieron el hecho, y además Ojo Público se puso en contacto con el profesor agredido, quien confirmó el contexto y el lugar del incidente. Por lo tanto, es falso que el ataque haya ocurrido en la UNMSM para obligar a los estudiantes y docentes a suspender sus clases y sumarse a la marcha nacional denominada “Generación Z”.

