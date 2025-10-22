Imagen no muestra supuesto arresto de manifestante de la 'Generación Z' tras lanzar pirotécnicos el 15 de octubre

LO FALSO:

La fotografía no corresponde a la captura de un manifestante de la 'Generación Z' tras lanzar pirotécnicos a la Policía el 15 de octubre.

LO VERDADERO:

La fotografía original circula en internet desde el 1 de octubre de 2025

La imagen corresponde a la captura de un delincuente acusado de robar un vehículo en el distrito de Comas, en Lima, reportada por diversos medios el 1 de octubre, es decir, antes de que se lleve la marcha del 15 de octubre.

En octubre de 2025 se realizaron protestas en distintas regiones del país como expresión del descontento ciudadano frente al aumento de la delincuencia, los casos de corrupción y la inestabilidad política tras la asunción de José Jerí a la presidencia del Perú. El 15 de octubre, durante una de estas movilizaciones, se registraron enfrentamientos entre manifestantes y efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP).

En este contexto, circula en la red social X (antes Twitter) la versión de que un manifestante de la 'Generación Z' que utilizó pirotécnicos contra la PNP fue detenido por las autoridades. Para sustentar dicha versión, el usuario compartió un collage compuesto por dos imágenes: la primera muestra a un manifestante usando pirotécnicos en contra de los policías y la segunda supuestamente alude a su detención tras ese acto. Sin embargo, la fotografía del presunto manifestante detenido en realidad corresponde a la captura de un delincuente acusado de robar un vehículo en el distrito de Comas, en Lima, reportada por diversos medios el 1 de octubre, es decir, antes de que se lleve la marcha del 15 de octubre.

La imagen corresponde a la detención de un delincuente en Comas, el 1 de octubre

La fotografía que muestra a un hombre esposado y escoltado por dos efectivos policiales —incluida en el collage difundido por la usuaria— ya había sido publicada por RPP el 1 de octubre. La imagen formó parte de la cobertura de la detención de dos asaltantes tras una persecución por el robo de una camioneta en Comas y muestra a uno de los delincuentes detenidos.

De igual manera, las imágenes ya habían circulado en redes sociales como Instagram y Facebook, registrando la fecha del 1 de octubre de 2025.

Conclusión:

En síntesis, la imagen difundida en Twitter no corresponde a un manifestante detenido tras atacar a policías con pirotécnicos. En realidad, la fotografía muestra la captura de un delincuente acusado de robar un vehículo en el distrito de Comas. El video ya circulaba en internet desde el 1 de octubre, y el medio periodístico RPP cubrió el hecho, utilizando la imagen como portada. Por lo tanto, con base en la información verificada, es falso que la fotografía corresponda a la detención de un protestante de la 'Generación Z' tras lanzar pirotécnicos a la policía el 15 de octubre.