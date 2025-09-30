Es falso el video que muestra a empresario peruano dejando trampa bomba a extorsionadores: en realidad es un ataque a un canal de TV en Maldivas

LO FALSO

El video que muestra a empresario peruano dejando trampa bomba a extorsionadores

LO VERDADERO

El video original corresponde a un atentado contra el canal televisivo de Raajje TV en Maldivas ocurrido en 2013

El ataque a Raajje TV fue cubierto por medios internacionales como BBC News y Al Jazeera English, además del medio peruano 24 horas.

En octubre de 2013, seis personas irrumpieron en el canal de televisión Raajje TV, en las Maldivas. Según BBC News Mundo, los atacantes rociaron un líquido inflamable y luego incendiaron las instalaciones. El atentado ocurrió pocas horas antes de que la Corte Suprema de ese país anulara los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, en las que el candidato opositor Mohamed Nasheed obtuvo el 45% de los votos, sin alcanzar la mayoría necesaria para asumir el poder. Raajje TV había manifestado públicamente su respaldo a Nasheed. De acuerdo con Al Jazeera English, cadena de noticias de Catar, el ataque fue condenado por organizaciones locales e internacionales, que lo calificaron como un atentado contra la libertad de prensa.

A finales de septiembre de 2025, circuló en redes sociales un video que mostraba la supuesta trampa colocada por un empresario peruano para enfrentar a extorsionadores que, según la versión difundida, intentaban secuestrarlo. Sin embargo, el material estaba editado y sacado de contexto, ya que en realidad corresponde al atentado contra Raajje TV ocurrido en 2013.

El video en realidad corresponde al atentado contra el canal televisivo de Raajje TV

El video original fue publicado el 8 de octubre de 2013 por BBC News, como parte de un reportaje que informaba sobre el atentado perpetrado contra las instalaciones del canal de televisión Raajje TV.

El programa 24 horas, emitido por Panamericana Televisión, también informó en 2013 que las imágenes difundidas pertenecen al incendio de una cadena de televisión en las Maldivas.

24 Horas - Reportaje sobre el atentado a Raajje TV en Maldivas en 2013

Asimismo, el medio Al Jazeera English publicó el 6 de septiembre de 2016, a través de su canal de YouTube, una investigación en la que se utiliza el video original y se menciona el hecho como uno de los varios ataques contra medios de comunicación ocurridos en ese país durante 2013.

Al Jazeera en inglés narra en una investigación los diferentes ataques a medios de comunicación ocurridos en Maldivas en 2013

Conclusión:

En resumen, el video difundido en Facebook no muestra a un empresario peruano evitando un secuestro mediante el uso de explosivos. Las imágenes han sido editadas y sacadas de contexto, y en realidad corresponden al ataque perpetrado contra el canal de televisión Raajje TV, en las Maldivas, ocurrido en 2013. Este hecho fue documentado por medios internacionales como BBC News y Al Jazeera English, así como por el noticiero peruano 24 horas. Por lo tanto, en función a lo expuesto, es falso el video que muestra a empresario peruano dejando trampa bomba a extorsionadores.

