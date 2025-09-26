La 82° División Aerotransportada de los Estados Unidos no llegó al Caribe para combatir el narcotráfico: video fue manipulado

LO FALSO:

La 82° División Aerotransportada del Ejército de los Estados Unidos, acaba de realizar un aterrizaje en el Caribe desde un avión C17.

LO VERDADERO:

Los videos son extractos de prácticas pasadas realizadas en Estados Unidos, no en Venezuela, en 2015 y 2016.

No existe información oficial de la llegada de la histórica división a suelo caribeño. El bulo proviene de un canal de YouTube que se hace pasar por el Ejército de los Estados Unidos.

En medio de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela por el bloqueo militar marítimo en el Caribe que busca combatir el narcotráfico liderado por el Cártel de los Soles, se ha viralizado por redes sociales un video que supuestamente muestra a la 82° División Aerotransportada en un despliegue con dirección a este territorio. Sin embargo, se trata de una edición que utiliza grabaciones del 2015 y 2016.

Los posteos llevan descripciones como: "Paracaidistas del Ejército de EE. UU. de la 82.ª División Aerotransportada realizan un salto en línea estática desde un C-17 Globemaster III sobre el Caribe" o "¡Venezuela 🇻🇪 conmocionada! La 82.ª División Aerotransportada del Ejército de EE. UU. finalmente se despliega en el Caribe".

Publicaciones desinformativas por las redes sociales de Instagram y X. Foto: capturas de pantalla.

Hasta la publicación de esta verificación, se ha identificado que el bulo con más alcance se encuentra en la red social de X, que ha logrado recopilar 489.700 visualizaciones, 12.000 'me gusta', 2.000 republicaciones por distintos usuarios en sus muros personales y 216 comentarios.

Video muestra práctica militar de paracaidismo del 2015 y 2016

Tras realizar una búsqueda inversa de imágenes a uno de los fotogramas del video, encontramos que la edición del metraje viralizado proviene de varios fragmentos grabados entre el 2015 y 2016, que corresponden a la mítica 82° División Aerotransportada que está presente desde 1917.

Una de ellas, muestra el lanzamiento de un grupo de militares desde una aeronave C17 que se muestra a través de varias cámaras y ángulos. Esta grabación se realizó el 2015 y no en el Caribe, sino en una práctica en la base aérea de Charlston, California del Norte, en mayo de 2015.

Izquierda: extracto de la publicación original del 2015; derecha: publicación descontextualizada del 2016. Foto: capturas de pantalla

Otro de los fragmentos difundidos muestra como los soldados estadounidenses se preparan para lanzarse del mismo avión de transporte formando filas mientras escuchan las indicaciones de despliegue. Esta grabación se realizó el 2016 y se trató de otro ejercicio que fue notificado por la prensa local en California ante posibles accidentes.

Izquierda: grabación original del 2016; derecha: publicación descontextualizada del 2025. Foto: capturas de pantalla

En ese sentido, no encontramos reportes oficiales de la llegada de esta división al Caribe por medios de comunicación y por las cuentas oficiales del ejército estadounidense. No obstante, encontramos que el canal que difundió esta edición desinformativa lleva el nombre de "U.S. Military", que no cuenta con verificación oficial. El título que colocó al falso reportaje es: "¡Venezuela conmocionada! La 82.ª División Aerotransportada del Ejército de EE. UU. finalmente se despliega en el Caribe".

Conclusión

Los videos son fragmentos de grabaciones pasadas de prácticas militares sobre lanzamiento de paracaidistas de las 82° División Aerotransportada, no de un aterrizaje en el Caribe que busca combatir al Cártel de los Soles atrincherados en Venezuela. Los videos corresponden a prácticas hechas en California del Norte en el 2015 y 2016. Por lo tanto, calificamos estos posteos como falsos.

