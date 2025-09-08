Este video no muestra a un grupo de mujeres musulmanas inmigrantes en Londres

EL BULO

Mujeres inmigrantes musulmanas pasean por Londres, ciudad que tiene un aumento en la población migrante árabe.

LO IMPORTANTE:

El video muestra a mujeres musulmanas saliendo de clases de un internado en Indonesia.

Es cierto que Reino Unido registra un aumento de inmigrantes en sus ciudades, pero no necesariamente musulmán.

Al año, más de 50.000 inmigrantes llegan al Reino Unido por el Canal de la Mancha, uno de los accesos recurrentes que inicia desde Francia y trae a varios ciudadanos que pagaron una suma alta a traficantes ilegales para el traslado. El gobierno de Keir Starmer respondió a esta incidencia con planes de inteligencia con la administración de Emmanuel Macron, pero resulta no ser suficiente.

En este contexto de crisis migratoria, se ha viralizado un video que supuestamente muestra a varias mujeres musulmanas que caminan por las calles de Londres a la luz del día. No obstante, el registro es antiguo y la ubicación, falsa.

Publicaciones desinformativas por las redes sociales de X y Facebook. Foto: composición LR/capturas de pantalla

Hasta la publicación de esta verificación, se ha identificado que el posteo con más alcance se encuentra en la red social de X, que ha logrado recopilar 1.500 millones de visualizaciones, 24.000 'me gusta', fue republicado 9.000 veces por distintos usuarios en sus muros personales y 3.000 comentarios.

Mujeres musulmanas no caminan en Londres: es Indonesia

Para rastrear el contenido, realizamos una búsqueda inversa de imágenes con la herramienta de Google Lens y hallamos que el video fue filmado el 12 de agosto de 2024, y muestra la salida de mujeres musulmanas de un recinto religioso.

Sin embargo, sospechamos la ubicación de la fachada, por lo que realizamos otra búsqueda inversa de imágenes dirigida a Google Maps, y hallamos que se trata de la salida de escolares del colegio religioso musulmán Pondok Tahfiz Al Fatah putri, ubicado en Timur, Indonesia.

Búsqueda realizada por Google Maps. Foto: captura de pantalla

El perfil oficial de Instagram del internado religioso Ponpes Alfatah putri, señala que aun la asociación sigue activa pese a que la información de Google indique que ha sido permanentemente cerrada. Este convento sirve como retiro educativo para algunas mujeres que deciden suscribirse a esta etnia musulmana.

Conclusión

El video muestra la salida de escolares internas de un convento musulmán en Indonesia, no un paseo de musulmanes inmigrantes en Londres, Reino Unido. Por lo tanto, calificamos este tipo de posteos como falsos.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedirle a Verificador de La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp del número +51 997 883 271. Recuerda que también puedes recibir nuestras verificaciones más importantes en tu celular suscribiéndote a nuestro canal de WhatsApp Verificador LR.