A raíz del reciente enfrentamiento diplomático entre Colombia y Perú por la soberanía sobre la isla Santa Rosa, situada en el lado peruano del río Amazonas, continúa circulando contenido desinformativo en redes sociales sobre este tema. En esta oportunidad, unas publicaciones virales muestran tres escenas señaladas como un presunto despliegue de militares peruanos con destino a la zona.

La primera fotografía fue tomada en un área boscosa, mientras que la segunda expone la incursión de unas embarcaciones en un río y la tercera proyecta la llegada de unos tanques en medio del llano. "La acción, enmarcada como un operativo cívico, tiene lugar en un contexto de reciente discusión diplomática con el gobierno de Gustavo Petro", resalta la descripción de los posteos virales en Facebook.

Hasta la fecha, estos contenidos acumulan en conjunto más de 840 reacciones y cerca de 100 reposteos. No obstante, dichas escenas son antiguas y corresponden a contextos diferentes.

Imágenes de soldados peruanos fueron tomadas entre 2020 y 2021

Para corroborar la veracidad de estos mensajes, aplicamos una búsqueda inversa en Google Lens con cada una de las fotografías en cuestión.

La escena alusiva a la marcha de unos soldados en medio de la espesura de la selva figura en una publicación hecha el 14 de abril de 2020 por el Ejército del Perú en Facebook. Registrada durante los primeros meses de la pandemia por la covid-19 junto con otras tres imágenes, aborda un patrullaje en la cordillera del Cóndor (departamento de Amazonas) ante un eventual ingreso de ciudadanos ecuatorianos de forma ilegal a través de esa zona.

En tanto, la imagen que muestra la navegación de tres embarcaciones (una más grande que las otras) por un río fue divulgada en Facebook el 6 de octubre de 2021 por la Marina de Guerra del Perú. De acuerdo con la información consignada, correspondió a un entrenamiento militar multinacional que se desarrolló a orillas del río Amazonas, en la ciudad de Iquitos. Tuvo como protagonistas, además de la escuadra nacional, a las delegaciones de Colombia, Ecuador, Estados Unidos y Uruguay.

Por otro lado, la fotografía referente a un grupo de tanques militares fue posteada el 4 de abril de 2020 por el Ministerio de Defensa de Perú en Facebook. Junto con dos tomas adicionales, describe gráficamente una visita de las Fuerzas Armadas a la frontera con Ecuador, en donde hallaron 22 pasos clandestinos de inmigrantes en condición irregular. Incluye, de igual forma, unas declaraciones del entonces ministro de esa cartera, Walter Martos, acerca del hecho. Al igual que los casos anteriores, su contexto estuvo enmarcado en la pandemia de la covid-19.

Conclusión

Las imágenes virales no son recientes ni se relacionan con el conflicto fronterizo entre Colombia y Perú por la isla Santa Rosa. Según las búsquedas correspondientes, fueron tomadas entre 2020 y 2021, durante la pandemia de la covid-19, y solo una de estas tuvo lugar en Loreto, aunque no específicamente en el territorio en disputa. Por lo tanto, calificamos las publicaciones como falsas.

