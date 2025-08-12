¿Beber agua tibia con bicarbonato ayuda a combatir el cáncer?

Alrededor del mundo, miles de personas sufren cáncer, una enfermedad caracterizada por el crecimiento anormal y desenfrenado de las células, produciendo su dispersión a los tejidos que las rodean. Algunos de los tipos más frecuentes constituyen el cáncer de mama, pulmón, colon, próstata y piel, así como aquellos que afectan a la sangre (leucemia y linfoma). Aunque no todos los cánceres tienen cura, existen tratamientos efectivos para controlar el mal, especialmente si se detectan a tiempo.

No obstante, como es costumbre en el mundo de la salud, existen diversos mitos y creencias que pueden resultar perjudiciales si se consideran como verdades. Uno de estos ejemplos gira en torno al consumo de agua tibia con bicarbonato, atribuido por miles de usuarios como una supuesta fórmula capaz de contrarrestar los efectos del cáncer.

En Facebook, un video alusivo a esta cuestión expone el presunto proceso de este método. Hasta la fecha, registra más de 43.500 reacciones y 870.000 visualizaciones. Además, fue compartida más de 18.900 veces.

Desinformación sobre el cáncer. Foto: captura de Facebook

No, beber agua tibia con bicarbonato no ayuda a combatir el cáncer

Para comprender este tema desde una perspectiva más clara y analítica, Verificador de La República se contactó con la doctora Alexandra López, nutricionista y docente de la carrera de Nutrición y Dietética en la Universidad Científica del Sur.

¿Qué efectos comunes en la persona produce beber agua con bicarbonato?

Beber agua con bicarbonato puede tener algunos efectos beneficiosos en ciertas condiciones. Por ejemplo, si hablamos a nivel gastrointestinal, siempre bajo supervisión médica, podría aliviar la ansiedad estomacal o puede reducir las molestias digestivas ocasionales de manera temporal. No debería ser usado como una medicación habitual, porque podría enmascarar ciertos otros problemas más graves como una úlcera o un reflujo crónico.

Pero si se consume en exceso, sí puede producir efectos negativos en la salud. Por ejemplo, hinchazón, gases, náuseas, molestias en el estómago e incluso, si es que esto ya es aún más en cantidades excesivas de un consumo diario, sí puede alterar el equilibrio del pH en nuestro cuerpo de la sangre, lo cual va a generar problemas a nivel de nuestros riñones, del corazón y del cerebro. Nos va a elevar la presión arterial y esto puede ser bastante peligroso, incluso en personas que ya tienen problemas cardiovasculares, problemas renales y puede ser contradictorio a su salud.

¿El consumo excesivo de bicarbonato en ciertos casos podría combatir algún tipo de cáncer?

No, científicamente hablando, la ingesta excesiva de bicarbonato no hace que el cáncer desaparezca, ni lo previene, ni hace que aparezca. Esa es una idea basada en teorías que son no comprobadas, igual que aquella información que circula en Internet, especialmente porque se derivó de lo que era la dieta alcalina.

El subconsumo excesivo de este bicarbonato sin supervisión médica sí puede alcalinizar la sangre; entonces, puede hacer que las funciones naturales de nuestro cuerpo se vengan abajo. Por ejemplo, a nivel del sistema nervioso nos puede dar hormigueos, calambre, estar irritables y dar confusión.

También a nivel del corazón, puede causar taquicardia, palpitaciones e incluso hasta riesgo de paro cardíaco. A nivel respiratorio, nuestra respiración se vuelve mucho más lenta, vamos a sentirnos cansados y con fatiga. Incluso, también a nivel del riñón, porque el bicarbonato es bicarbonato de sodio, hace que los niveles de sodio se eleven y puede hacer que la función renal se venga reducida.

Con respecto al agua, ¿qué efectos negativos traería su consumo excesivo en el funcionamiento del cuerpo?

Un consumo desmedido de agua podría causar dos eventos. Uno es la hiperhidratación. Consumir una cantidad elevada de agua en un mismo momento puede ser peligrosa, porque va a afectar a órganos como el cerebro y como los riñones, genera una sobrecarga sus funciones. Por otra parte, puede producir la hiponatremia, que es cuando los niveles de sodio empiezan a disminuir de manera drástica por un consumo excesivo de agua. Entonces, eso lleva a que la persona pueda sentir confusión, convulsiones, incluso puede ser mortal para su salud.

¿En qué casos específicos un paciente debería consumir agua tibia con bicarbonato?

En cuanto a la temperatura, el agua tibia puede resultar más agradable para algunas personas que tienen algún problema de garganta o por simplemente gustos. No es que el agua tibia en particular, que tenga una temperatura, esté comprobado científicamente que va a cambiar el pH de la sangre o va a hacer que las células cancerígenas no se multipliquen.

En casos, estamos hablando de pacientes con cáncer o que quieran prevenir la aparición de estas células tumorales, no está comprobado científicamente, no tiene ninguna relación efecto-beneficio de que el consumo de bicarbonato de sodio con agua tibia pueda hacer que las células tumorales se multipliquen. Es completamente un mito.

Igual, el bicarbonato de sodio no es un tratamiento ni prevención contra el cáncer. Si se usa, debe ser solo en dosis seguras y por indicaciones médicas comprobadas, como lo es por la acidez estomacal. Aquí no hay evidencia científica que sugiera que el bicarbonato tenga algún efecto directo en el tratamiento o prevención del cáncer.

Conclusión

No es verdad que beber agua tibia con bicarbonato ayude a combatir el cáncer. La nutricionista y docente de Nutrición y Dietética en la Universidad Científica del Sur, Alexandra López, explicó que no hay registros científicos que avalen esta hipótesis. En esa línea, señaló que el bicarbonato de sodio no representa un tratamiento ni insumo de prevención contra el cáncer, siendo su uso más habitual contra la acidez estomacal y en dosis seguras para evitar una alteración de las funciones naturales del cuerpo. Por ende, calificamos la publicación viral como falsa.

