Video de inundación en Nueva York del 1 de agosto de 2025 fue grabado en 2023

Desde el 31 de julio de 2025, los estados de Nueva York y Nueva Jersey se encuentran bajo lluvias intensas producto de una tormenta que ha llegado a inundar las ciudades más importantes de Estados Unidos, como Manhattan, Virginia, Maryland y Washington. Por consecuencia a la saturación del alcantarillado de las urbes afectadas, se registran perdidas en bienes e inmuebles; pero, hasta la publicación de este artículo, ningún fallecido, pero sí un herido de gravedad.

En este contexto de desastre natural, se ha viralizado por redes sociales un video que supuestamente corresponde a la actual inundación en el estado de Nueva York, donde se observa como el agua se filtra por una de las cloacas. No obstante, la grabación corresponde al 2023.

Se identificó que los posteos del bulo más viralizados en Facebook provienen de varios medios locales extranjeros, que informan en su descripción sobre las inundaciones en Estados Unidos y las ciudades afectadas.

Hasta la publicación de esta verificación, el posteo más difundido se halló por la red social de X, que ha logrado recopilar 195.300 visualizaciones, 3.000 'me gusta', 1.000 republicaciones por distintos usuarios en sus muros personales y 75 comentarios. Sin embargo, en Facebook se encontró la mayor proliferación de la desinformación en distintas publicaciones; la más viral alcanzó 40.000 visualizaciones y 400 reacciones.

Video corresponde a septiembre de 2023

Para identificar el origen del video, realizamos una búsqueda inversa de imágenes a uno de los fotogramas del bulo difundido. Encontramos que sí corresponde a una inundación en Nueva York, pero no de este 2025, sino de septiembre de 2023, mes en que Estados Unidos se encuentra en la transición estacional de primavera a otoño.

El medio La Prensa publicó una galería fotográfica de los estragos por las inundaciones en Nueva York el 29 de septiembre de 2023, que presentan varias aéreas sumergidas, como la famosa Gran Manzana, el Aeropuerto La Guardia, el Metro de Manhattan, entre otros.

Este diario identificó el mismo video descontextualizado el 16 de julio de 2025, que, de la misma forma, se desinformó sobre las fuertes lluvias en Nueva York y las posteriores inundaciones en Nueva Jersey, Virginia y Maryland.

También medios estadounidenses cubrieron las inundaciones de septiembre de 2023, como el The New York Times, New York Post, NBC, Globo Visión y Mejor Informado. Los boletines denunciaron filtraciones de agua en los sistemas ferroviarios, vehículos inservibles por las inundaciones y estructuras dañadas; pero ningún herido de gravedad o fallecidos.

Conclusión

El video muestra la inundación de Nueva York de septiembre de 2023, no de julio-agosto de 2025. Esta misma grabación ha sido publicada días atrás en un contexto donde no había aniegos. Por lo tanto, calificamos este tipo de posteos como falsos.

