Video no corresponde a las inundaciones registradas en Nueva York en julio de 2025

Lluvias de fuerte intensidad vienen asolando parte de la costa este de Estados Unidos desde el 14 de julio. Como consecuencia de la situación, estados como Nueva York, Nueva Jersey, Virginia y Maryland han sufrido severas inundaciones que produjeron desbordes en carreteras y servicios de transporte subterráneo, así como la cancelación de vuelos en los aeropuertos. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) advirtió la persistencia del fenómeno durante los próximos días.

En este contexto, se hizo viral en redes sociales un video de 21 segundos que expone un supuesto episodio de este evento climático en Nueva York. Se aprecia un desborde de considerable magnitud a lo largo de una vía, lo que provoca la paralización total del tránsito, en medio de un ambiente nublado. Algunas personas captan la escena con sus respectivos celulares.

La secuencia registra alrededor de 6.800 reacciones y 500.000 visualizaciones en posteos virales de Facebook y X. No obstante, corresponde realmente a un suceso pasado.

Desinformación sobre las recientes inundaciones en Nueva York. Foto: captura de X / Facebook

Video corresponde a una inundación registrada en Nueva York en septiembre de 2023

Mediante una búsqueda inversa de imágenes en Google, encontramos un registro del video en una publicación hecha el 29 de septiembre de 2023 por el periodista estadounidense Philip Lewis en X. Al respecto, indicó que los funcionarios de emergencia de la ciudad de Nueva York emitieron una alerta de viajes a causa de las lluvias e inundaciones que se suscitaron en aquella fecha.

Evidencia antigua del video viral. Foto: captura de X

Medios del país norteamericano como The New York Times, New York Post, ABC, NBC y USA Today informaron sobre el desastre y sus efectos en la ciudad. Dentro de los detalles principales, precisaron que no hubo fallecidos y la precipitación máxima alcanzó los 249 mm en Park Slope, un barrio del sur de Brooklyn. Además, las pérdidas económicas ascendieron a 100 millones de dólares. En esa misma línea, incluyeron imágenes que dan cuenta de la intensidad del fenómeno.

Por otro lado, las autoridades tanto de la ciudad como del estado homónimo se vieron involucradas en los planes para enfrentar los efectos de las inundaciones. Así, la gobernadora Kathy Hochul declaró estado de emergencia y pidió a la ciudadanía tomar las precauciones necesarias para salvaguardar su integridad. De la misma manera, el alcalde Eric Adams decretó la misma medida y publicó algunos estados meteorológicos en redes sobre el estado del clima.

Sin embargo, unas notas del New York Post y The New York Times dieron a conocer que Adams fue criticado por su "lenta respuesta" a pesar de las advertencias sobre la llegada de las torrenciales lluvias. En ese sentido, indicaron que la emisión de su alerta ocurrió dos horas después de la establecida por la gobernadora, además de la no disposición del cierre oportuno de las escuelas, algunas de las cuales terminaron inundadas. Los reportes incluyeron declaraciones y comentarios de autoridades y ciudadanos acerca de su gestión sobre el presente caso.

Conclusión

El video viral no constituye un suceso actual. Si bien fue grabado en Nueva York, corresponde a las inundaciones registradas en septiembre de 2023. Por lo tanto, calificamos las publicaciones como engañosas.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedirle a Verificador de La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp del número +51 997 883 271. Recuerda que también puedes recibir nuestras verificaciones más importantes en tu celular suscribiéndote a nuestro canal de WhatsApp Verificador LR.