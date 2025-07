Es falsa esta imagen de una mujer francesa que se casó con un musulmán y es sometida a la ley islámica

A través de las redes sociales, se ha viralizado una imagen que supuestamente exponen a una joven francesa de 25 años que se habría casado con un musulmán. Debido a esta unión, la fémina presuntamente fue sometida a la Sharía, o ley islámica. Sin embargo, se trata de una imagen falsa e información sin registros.

"Una mujer francesa (25) se casa con un hombre musulmán y vive la pesadilla de la Sharia: 'Me aisló, me golpeó y me trató como a su esclava'", se lee en la descripción del bulo compartido por las redes sociales.

Publicaciones desinformativas por las redes sociales de Facebook y X. Foto: composición LR/capturas de pantalla

Hasta la publicación de esta verificación, el posteo más viralizado se encontró en la red social de X, que ha logrado recopilar 1.800 millones de visualizaciones, 16.000 'me gusta', 4.000 republicaciones por diversos usuarios en sus muros personales y 3.000 comentarios.

Fotografía fue hecha con IA y no existen registros

Para identificar la autenticidad de la fotografía difundida, la evaluamos con el programa de detección Hive Moderation. Los resultados arrojaron que la composición de la imagen fue creada al 100% con inteligencia artificial, detallando que el motor gráfico vinculante es Grok 4, la nueva versión de la IA del magnate Elon Musk.

Estos detalles hechos por la IA podemos identificarlas en las cejas de la mujer, que no están separadas de las gafas; también en la comisura de los labios que están bastante suavizadas; y la piel, que es demasiado tersa y con varias aberraciones cromáticas distorsionadas si acercamos la lupa del computador.

Resultados del programa Hive Moderation: el 100% de la imagen fue hecha por Grok 4. Foto: composición LR/capturas de pantalla

Sobre hechos de violencia contra la mujer en Francia que señalen un matrimonio musulmán, no se halló ninguna denuncia actual o antigua tras una búsqueda de palabras clave. Solo se encontró una nota que habla sobre un matrimonio anulado por una corte francesa entre un musulmán y una ciudadana del país.

Por otro lado, sí encontramos notas que denuncian xenofobia contra menores de edad. El 5 de abril de 2024, una niña musulmana de 13 años fue brutalmente agredida por otros tres menores de 14 y 15 a las afueras del colegio Arthur Rimbaud en la localidad de Montpellier, Herault, cerca a la frontera con España. Según el relato de la madre, su hija era víctima de los insultos que sus compañeras musulmanas le recriminaban por no vestirse con el velo y sábanas islámicas.

También, en el 2023, el gobierno francés prohibió el uso de la abaya en los colegios, un tipo de vestido largo o túnica suelta y liviana que cubre desde los hombros hasta el suelo. Tapa la mayoría del cuerpo, menos la cabeza, cuello, pies y manos. Se prohibió en Francia debido a medidas que restringen los símbolos religiosos en las instituciones educativas.

Conclusión

La fotografía de la mujer es falsa, fue hecha al 100% con la inteligencia artificial de Elon Musk, Grok 4, que se encuentra gratuita en X (antes Twitter). Además, no se halló registro de denuncias por violencia a la mujer en matrimonios con personas musulmanas, por lo que la descripción es incongruente con la realidad. Por lo tanto, calificamos este tipo de posteos como falsos.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedirle a Verificador de La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp del número +51 997 883 271. Recuerda que también puedes recibir nuestras verificaciones más importantes en tu celular suscribiéndote a nuestro canal de WhatsApp Verificador LR.