El 27 de junio, la Corte Suprema de Estados Unidos emitió un fallo favorable a la medida emprendida por Donald Trump que restringe la ciudadanía por nacimiento a los hijos de inmigrantes indocumentados. Firmada el 20 enero - día de su toma de mando - como parte de su programa político en materia migratoria, había sido bloqueada desde entonces por los jueces de tribunales federales de primera instancia, quienes defendieron su consagración en la 14ª Enmienda de la Constitución. La decisión de la máxima institución judicial allana la ruta para que la orden ejecutiva entre en vigor - dentro de un plazo de 30 días - en los 28 estados que decidieron no impugnarla.

En este contexto, usuarios difundieron en redes sociales un video de 1 minuto y 12 segundos en el que una periodista realiza, supuestamente, una pregunta personal al mandatario estadounidense acerca de las implicancias del decreto. “¿Usted tiene intención de autodeportarse, señor Trump? Ahora que la ciudadanía por nacimiento fue eliminada y usted es hijo de inmigrantes y, además, posee 34 cargos criminales, ¿no debería dar el ejemplo?”, se le escucha decir en los primeros 14 segundos de la secuencia. Posteriormente, una voz en off narra los detalles de la presunta confrontación entre la reportera y el jefe de Estado, mientras expone diferentes escenas de ambos personajes.

"Trump no es estadounidense, debe deportarse y dar el ejemplo al mundo", se lee en el epígrafe de las publicaciones virales en Facebook y X, que acumulan entre ambas más de 19.700 reacciones, 8.800 reposteos y 435.000 visualizaciones. No obstante, se trata de un vídeo adulterado con una voz incrustada.

Desinformación relacionada a Donald Trump. Foto: captura de X / Facebook

Video original fue publicado en octubre de 2018 y la pregunta de la periodista no hacía referencia a cuestiones de inmigración

Para comprobar su veracidad, seleccionamos una escena del clip viral y ejecutamos una búsqueda inversa en Google. En la lista de resultados, encontramos una publicación realizada el 2 de octubre de 2018 por la cadena estadounidense NBC en YouTube. El hecho tuvo lugar en La Rosaleda de la Casa Blanca, en medio de una conferencia de prensa ofrecida por Trump a los medios de comunicación sobre los acuerdos comerciales entre Estados Unidos, Canadá y México.

Versión original del video viral. Foto: captura de YouTube

Durante la transmisión, se evidencia un incidente entre Trump y Cecilia Vega, reportera del canal ABC. Tras un momento tenso en su presentación, la periodista le preguntó sobre el significado de un tuit en el que el presidente negó haber limitado la investigación del FBI a su candidato nominado a la Corte Suprema, Brett Kavanaugh. No obstante, el político conservador rechazó dar una respuesta al respecto, al señalar que no tenía relación con el tema de discusión en el evento, que era el comercio internacional.

Comparación entre fotogramas de la versión manipulada (izquierda) y original (derecha). Foto: captura de X / YouTube

Otros medios internacionales como The Guardian, Bloomberg Television, AP y Newsweek compartieron el video de dicha entrevista y expusieron en sus titulares la frase intimidante expresada por Trump cuando Vega se preparaba para formular su interrogante. El suceso también fue abordado por CNN, The Washington Post, The Wrap y Telemundo a través de notas web.

Por último, al revisar las redes sociales de Donald Trump (Facebook, X, Instagram, Truth Social) desde el 27 de junio, no encontramos ninguna publicación o archivo que haga referencia a la pregunta sobre si va a "autodeportarse" tras revocarse la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos.

Conclusión

Se trata de un contenido manipulado. Según las búsquedas correspondientes, la versión original del video corresponde a una conferencia de prensa hecha en octubre de 2018, cuando Trump ejercía su primer mandato, y la pregunta efectuada por la reportera giró en torno a la situación legal de un candidato auspiciado por el líder republicano para la Corte Suprema. Por lo tanto, calificamos las publicaciones virales como falsas.

