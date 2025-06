Estados Unidos no le negó la entrada a un turista noruego tras encontrarle un meme de J. D. Vance en su teléfono

A través de las redes sociales, se ha viralizado una imagen alterada del vicepresidente de los Estados Unidos, J. D. Vance, caricaturizándolo (o lo que conocemos como meme), con la indicación que supuestamente un turista noruego de 21 años fue impedido de ingresar al país americano por portar esta fotografía en su móvil. Sin embargo, se trata de una acusación falsa.

"A un turista noruego de 21 años, se le negó la entrada a Estados Unidos y fue deportado después de que las autoridades encontraran un meme del vicepresidente J. D. Vance en su teléfono", se lee en las descripciones de los bulos compartidos a través de las redes.

Publicaciones desinformativas viralizadas en las redes sociales de Threads y Facebook. Foto: capturas de pantalla

Hasta la publicación de esta verificación, se identificó que el posteo más viralizado se encuentra en la red social de Threads, que pertenece a Meta. Esta publicación desinformativa logró recopilar 6.575 millones de visualizaciones, 10.900 'me gusta', 1.400 comentarios y 198 republicaciones por diversos usuarios en sus muros personales.

Turista no fue impedido por meme: consumió drogas antes de vuelo a EE. UU.

Para verificar la supuesta entrada negada al turista noruego, realizamos una búsqueda inversa de imágenes al meme viralizado. Luego de encontrar varias notas alusivas al caso donde se afirma la desinformación, encontramos la publicación de Hindustan Times, que verifica el hecho y desmiente el bulo. El medio señala que la afirmación del turista noruego proviene de una entrevista hecha por Nordlys.

Con esta pista, realizamos una búsqueda con palabras clave como "Nordlys + norwegian + denied + entry + to + the + US + over + a + JD + Vance + meme", y encontramos el posteo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP en sus siglas en inglés) que desmiente el bulo. La agencia gubernamental señaló que el turista noruego, Mads Mikkelsen, de 21 años, fue impedido de ingresar a Estados Unidos debido a que admitió haber consumido drogas antes de tomar el avión.

Aclaración del CBP. Foto: captura de pantalla

El medio estadounidense Times, también desmintió el bulo. Señaló, en su nota del 25 de junio, que el tabloide británico Daily Mail rebotó las declaraciones del noruego Mikkelsen ante el medio local de su país de residencia.

Según el reporte de Nordlys, el joven Mikkelsen afirmó a los periodistas que los agentes del CBP lo amenazaron con una multa de US$ 5.000 o 5 años de prisión si no entregaba la clave de su celular.

Parte de la entrevista hecha por el medio noruego Nordlys. Foto: captura de pantalla

Tras entregarle el dispositivo móvil, los oficiales se encontraron con el meme de J. D. Vance, que caricaturiza a la autoridad con los ojos saltones y con la cabeza ancha y calva. Según Mikkelsen, tras el hallazgo, los agentes lo deportaron. Sin embargo, también admitió que consumió drogas en México y Alemania antes de llegar a Estados Unidos, por lo que tenía una pipa hecha por él mismo.

Conclusión

El ciudadano noruego Mads Mikkelsen no fue impedido de entrar a Estados Unidos por el meme de J. D. Vance en su teléfono, sino por haber consumido drogas antes del vuelo. Así lo confirmo la CBP tras la viralización de sus comentarios respecto a su proceso. Por lo tanto, calificamos este tipo de posteos como falsos.

