Video en el que Vladimir Putin cuestiona la pertenencia de California y Texas a Estados Unidos no es de 2025

El 6 de junio se iniciaron una serie de protestas en Los Ángeles contra las redadas migratorias del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), que arrestó a cerca de 300 personas en los últimos días. Sin la autorización del estado de California, el presidente Donald Trump ordenó el despliegue de alrededor de 3.000 agentes de la Guardia Nacional para sofocar las manifestaciones, una medida declarada "inconstitucional" por el gobernador Gavin Newsom, quien interpuso una demanda ante los tribunales.

Así las cosas, usuarios difundieron un video de 20 segundos en redes sociales que muestra, supuestamente, un discurso del mandatario de Rusia, Vladimir Putin, sobre el conflicto en cuestión. Con un tono serio, el líder del Kremlin critica a Estados Unidos desde una perspectiva histórica. "¿Acaso México y Estados Unidos no tuvieron nunca disputas territoriales? ¿Y California a quién le pertenecía? ¿Y Texas? ¿Se les ha olvidado? Todo se tranquilizó, nadie saca el tema como se hace hoy con Crimea", aseguró.

Con cerca de 6.000 reacciones y más de 400.000 visualizaciones entre Facebook y X, las publicaciones virales presentan el siguiente mensaje: "Putin recrimina a Trump. El conflicto en California, EEUU, iniciado por POTUS, no pasó desapercibido por el presidente KremlinRussia_E, quien resaltó que California y Texas eran territorio mexicano, así como Crimea para Rusia. Rusia no está de acuerdo con Trump". Sin embargo, el video es antiguo y no está asociado a las actuales movilizaciones en California.

Video viralizado sobre Vladimir Putin. Foto: captura de X / Facebook

Video en el que Vladimir Putin cuestiona la pertenencia de California y Texas a Estados Unidos es de 2021

A través de una búsqueda inversa de diferentes fotogramas en Google, encontramos una publicación del diario ruso Komsomólskaya Pravda en Youtube. Con fecha 23 de diciembre de 2021, el video es una conferencia de prensa anual realizada por Vladimir Putin en el Kremlin ante varios medios de comunicación, entre rusos e internacionales. Dadas sus dimensiones más amplias, se puede evidenciar que la versión viral utilizó un recorte enfocado en el rostro del jefe de Estado.

Versión original de la secuencia viral. Foto: captura de YouTube

Al no contar con subtítulos, recurrimos a otra publicación en esta misma plataforma con la respectiva traducción al inglés. Gracias a esta herramienta, el extracto viral comprende desde el minuto 1:19:49 hasta el minuto 1:20:04 del presente clip. Durante este fragmento, Putin contestó a las preguntas de la periodista de Sky News, Diana Magnay, acerca de una posible invasión a Ucrania y la posición de su régimen con respecto a Occidente.

Video de la conferencia de Vladimir Putin en inglés y los subtítulos correspondientes. Foto: captura de YouTube

De hecho, Sky News posteó el extracto de la respuesta de Putin a Magnay en su canal de YouTube. Dentro de los puntos expresados por el líder ruso, el medio británico resaltó que "Estados Unidos y la OTAN se están expandiendo hacia las fronteras de Rusia y no al revés" y que "Rusia no amenaza a nadie y no desea un conflicto en Ucrania". En aquella fecha, el presidente de Estados Unidos era Joe Biden, mientras que Donald Trump ejercía como líder de la oposición.

Medios de comunicación de México como El Economista, La Crónica de Hoy, Proceso y El Universal replicaron las declaraciones del hombre fuerte de Rusia, enmarcadas en las tensiones políticas que sostenía con Ucrania. Dos meses después, el 24 de febrero de 2022, el gigante euroasiático invadió territorio ucraniano, dando inicio a la guerra que continúa hasta hoy.

La conferencia de prensa se encuentra transcrita en el sitio web institucional del Kremlin. Por otro lado, al escribir en el servidor de Google las palabras clave "Vladimir Putin", "protestas", "California" y "2025", no hallamos ninguna referencia específica.

Subrayadas en rojo, las palabras pronunciadas por Putin a lo largo del video viralizado, previa traducción del ruso al español. Foto: Kremlin

Conclusión

No es un video actual. Circula en la web desde diciembre de 2021 y su contexto gira en torno a una rueda de prensa de Vladimir Putin, quien declaró ante un grupo de periodistas sobre diferentes temáticas. Por lo tanto, calificamos las publicaciones virales como engañosas.

