En medio de una inacabable crisis política, Venezuela vivirá el 25 de mayo un nuevo proceso electoral que tendrá un carácter múltiple, puesto que se elegirán a los gobernadores de los 24 estados, así como 260 legisladores estadales y 285 diputados de la Asamblea Nacional. El evento, que no contará con la participación de la principal alianza opositora, se produce 10 meses después de los polémicos comicios presidenciales marcados por un fraude sistemático que materializó la segunda reelección de Nicolás Maduro, luego de su contienda directa con Edmundo González.

Bajo este panorama, se hizo viral en redes sociales un video de 1 minuto y 49 segundos que expone un supuesto discurso del líder chavista sobre las consecuencias de una eventual derrota de su fuerza política en las elecciones venideras. “El próximo domingo es un plebiscito para sacar a Maduro. (…) Acepto el reto, vamos a ver quién gana. Si ganamos nosotros, vamos pa’lante. Pero también tengo que decir, al pueblo se lo digo: dejo mi destino en sus manos. Si vuelve a ganar la oposición, yo me voy de la presidencia. Si la oposición gana las elecciones, yo no me quedaré más aquí”, asevera.

PUEDES VER: Este policía de Perú sí fue arrestado por cobrar coima, pero no ocurrió en 2025

"Él sabe que nadie Votará (sic) en esa Vaina (sic), pero intenta pintar la vaina como un PLEBISCITO (sic) pero escucha como dice "SI VUELVE A GANAR LA OPOSICIÓN" Cdlm (sic). La Verdad (sic) sale a la Luz (sic) siempre aunque la escondan", se lee en el epígrafe de los posteos virales en Facebook y X, que circulan desde el 18 de mayo y registran más de 180.000 visualizaciones en total. No obstante, se trata de un material sacado de contexto.

Desinformación sobre Nicolás Maduro. Foto: captura de X / Facebook

El anuncio de Nicolás Maduro data de 2020 y se produjo en el contexto de las elecciones legislativas de ese año

Seleccionamos un fotograma clave de la secuencia y la sometimos a una búsqueda inversa de imágenes en Google. Como resultado, obtuvimos una publicación correspondiente al 1 de diciembre de 2020, hecha por el medio venezolano El Pitazo en su canal de YouTube. En detalle, refleja un acto partidista encabezado por Maduro y su contexto se relaciona con las elecciones parlamentarias que se llevarían a cabo 5 días más tarde.

Dirección original del video que muestra el anuncio de Maduro. Foto: captura de YouTube

Según la actual Constitución de Venezuela, promulgada el 20 de diciembre de 1999, los comicios presidenciales se desarrollan cada 6 años, mientras que los legislativos cada 5 años. La cuenta de X de la Prensa Presidencial de Venezuela cubrió el evento del 1 de diciembre y destacó lo dicho por Maduro a través de un hilo.

Publicación de la cuenta de Prensa Presidencial de Venezuela al respecto. Foto: captura de X

Medios de la nación llanera como Efecto Cocuyo y El Nacional, al igual que otros de alcance internacional como DW, Euronews y Forbes, dieron cobertura al hecho en cuestión y resaltaron la propuesta hecha por el excanciller de Hugo Chávez. Finalmente, a pesar de las acusaciones de fraude e irregularidades, los resultados de las elecciones supusieron una amplia victoria de la alianza oficialista, lo que le permitió recuperar el control de la Asamblea Nacional.

No es la primera vez que el video viral es vinculado con un contexto distinto al original. En Verificador de La República desmentimos en mayo de 2024 un posteo que divulgó el clip en medio de la campaña de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de ese año.

Conclusión

El video que muestra las declaraciones de Nicolás Maduro acerca de su retiro de la presidencia si gana la oposición, fue sacado de contexto. Si bien el clip es real, el dictador venezolano dio a conocer este anuncio en medio de la campaña para las elecciones legislativas de 2020. Por ende, calificamos los posteos como engañosos.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedirle a Verificador de La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp del número +51 997 883 271. Recuerda que también puedes recibir nuestras verificaciones más importantes en tu celular suscribiéndote a nuestro canal de WhatsApp Verificador LR.