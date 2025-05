A través de las redes sociales, se ha viralizado un video que muestra la intervención de unos agentes contra la corrupción que intentan arrestar a un policía de tránsito que habría cobrado una coima por S/ 300 a un ciudadano sin licencia de conducir. Sin embargo, este hecho es antiguo.

Este video tiene una duración de 26 segundos y muestra la intervención de un policía de tránsito en manos de unos agentes encubiertos de alguna especialidad de las instituciones públicas. Al parecer, el efectivo procesado se resiste al arresto.

"Esto pasó en Huancavelica, la policía debe ser refundada desde la raíz, es una institución llena de delincuentes, todos los días vemos policías infringiendo la ley", se lee en uno de los posteos que comparten el video antiguo junto a una descripción que critica la crisis de seguridad ciudadana en el Perú.

Hasta la publicación de esta verificación, el bulo más compartido por las redes sociales, que lleva como descripción una parte de la noticia sin corroboración, ha sido encontrado en la red de Facebook, que ha logrado recopilar 478.000 visualizaciones, 4.300 reacciones y 863 comentarios. Este mismo audiovisual fue republicado 382 veces en un posteo de X.

Para rastrear el metraje, capturamos un fotograma del video y lo sometimos a una búsqueda inversa de imágenes. Encontramos que el hecho no ocurrió en Huancavelica, sino en Huacho, Lima, y fue en la tarde del 6 de noviembre del 2022. En efecto, se trata de la intervención de una policía de tránsito que pidió un soborno a un ciudadano que manejaba una camioneta

Según el reporte de este medio, el efectivo policial de tránsito llamado Ilder Ruiz Monroy, infringió el cohecho a un conductor por el monto de S/ 300, a cambio de no procesarlo por infringir la regla de tránsito que tiene un coste de S/ 2.300. Sin embargo, el afectado H.A.E.L. no tenía más que S/ 20, por lo que el oficial aceptó, con garantía que pagaría el resto en el transcurso de los días en su taller mecánico, donde lo citó.

