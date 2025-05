El papa León XIV no le dijo a Dina Boluarte que no venga al Vaticano porque no la va a recibir

El Congreso de la República del Perú, tras la renovación del gabinete ministerial con Eduardo Arana —exministro de justicia— en la cabeza como premier, le concedió a Dina Boluarte el permiso para viajar al Vaticano con el fin de presentarse en la ceremonia de entronización del papa León XIV con 68 votos a favor, la mayoría por la bancada de Fuerza Popular (19 votos), Alianza para el Progreso (11) y Renovación Popular (10).

En este contexto, se ha viralizado por redes sociales un video que supuestamente muestra al papa León XIV advirtiendo a Dina Boluarte que, si intenta visitar el Vaticano, no será bienvenida. "Ni vengas Dina Boluarte, por las huev****, no te voy a recibir, no te creas muy hábil", se escucha en el audio del corto audiovisual. Sin embargo, es un montaje hecho con IA.

Publicaciones desinformativas por las redes sociales de X y Tiktok. Foto: capturas de pantalla.

"El papa León XIV así le respondió a Dina", se lee en las descripciones de los bulos compartidos por las redes sociales de Facebook y TikTok.

Hasta la publicación de esta verificación, se halló que el posteo más difundido se halla en la red social TikTok, que ha logrado recopilar 3.100.000 de visualizaciones, 135.800 'me gusta', 8572 comentarios y 11.100 veces guardado por diversos usuarios.

Voz e imagen del papa León XIV fue hecho con IA

En la parte inferior central del video, observamos un cintillo que lleva el estilo del medio internacional BBC, donde se lee en español "Robert Prevost es electo como papa León XIV", por lo que, tras una búsqueda con palabras clave, hallamos que el montaje toma base de la ceremonia de anunciación del nuevo sumo pontífice de la iglesia católica del día 8 de mayo. En ningún momento de dicha presentación papal, el excardenal peruano Robert Prevost, da una advertencia a Dina Boluarte, mucho menos usa un mensaje coloquial.

Sin embargo, debajo de ella, también podemos observar un cintillo que se desplaza con la frase "Hecho con IA Testigo 0099". Con esta pista, realizamos nuevamente una búsqueda con palabras clave y hallamos un perfil de TikTok llamado Testigo2099. Al ingresar a su feed de contenido, leemos en su descripción lo siguiente: "Audios FALSOS filtrados de la política generada por AI. ¡No crean nada!".

Incongruencias obtenidas del video falso. Foto: capturas de pantalla.

Entre sus videos más virales, se encuentra justamente el del bulo del papa y su advertencia a Dina Boluarte, que ha sido sacado de contexto por otros usuarios de las redes que tomaron como literal dicho anuncio falso, cuando en realidad se trata de una sátira política.

También podemos observar algunas incongruencias en el video, como las facciones del rostro que no se mueven armónicamente con los ojos, los labios desplazándose sin naturalidad y el contraste con los colores, que, en mayoría de las creaciones con IA, tienden a hacer este tipo de cambios.

Plantilla de contenido del usuario que creo el video falso. Foto: captura de pantalla.

Conclusión

Se trata de un video que fue creado con IA no con ánimo de desinformar, sino de causar humor con la sátira. Lamentablemente, algunos usuarios por las redes sociales compartieron el metraje como afirmación, por lo que se cae en desinformación. Por lo tanto, calificamos este tipo de posteos como falsos.

